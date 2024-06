Roland Garros: Carlos Alcaraz acredita cada vez mais

Iga Swiatek assina a vitória mais rápida no torneio francês do Grand Slam.

Carlos Alcaraz é o mais novo tenista a chegar aos quartos-de-final de Roland Garros em três anos consecutivos desde Novak Djokovic em 2008. Os feitos do espanhol de 21 anos, que está pela oitava vez nesta fase de um major, continuam a impressionar tanto como o ténis que tem exibido em Paris. Impedido de competir durante as três semanas que antecederam o torneio, devido a uma lesão no braço direito, Alcaraz tem vido a fazer exibições em crescendo e, neste domingo, dominou por completo o canadiano Felix Auger-Aliassime.

“Estou melhor a cada encontro e a cada treino. O importante é acreditar em mim mesmo”, frisou Alcaraz, após assinar 33 winners para vencer Auger-Aliassime (21.º), por 6-3, 6-3 e 6-1. “Penso que joguei um ténis de grande nível, muito focado, sem altos e baixos, estou mesmo contente. Sabia que Felix é um grande jogador e liderava o mano-a-mano por 3-2. Queria mesmo igualar”, explicou.

O próximo duelo é de maior exigência, pois defronta Stefanos Tsitsipas (9.º), que chega a esta fase da prova pela quarta vez em cinco anos. “Adoro esse tipo de encontros. Ultimamente tenho visto muitos do Stefanos, está a jogar um grande ténis e, agora, está com muita confiança. Penso que tenho a chave contra ele”, adiantou Alcaraz. O grego somou a 17.ª vitória em terra batida em 2024 diante de Matteo Arnaldi (35.º), que esteve a liderar por 6-3, 5-3 (40-15), antes de ceder ao fim de 3h11m, pelos parciais de 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 e 6-2.

Na memória de muitos adeptos estava ainda o encontro da noite de sábado, em que Novak Djokovic eliminou Lorenzo Musetti (30.º), por 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-0. O encontro começou depois das 22h locais e terminou às 3h07 de domingo, entrando na história do torneio como o encontro com o final mais tardio. Musetti recuperou de um set e um break de desvantagem para liderar por dois sets a um, mas as forças começaram a faltar-lhe e cedeu ao fim de 4h30m. Para Djokovic foi a 369.ª vitória em torneios do Grand Slam, igualando o recordista Roger Federer.

No primeiro embate masculino entre dois jogadores do top 10, Grigor Dimitrov (8.º) venceu Hubert Hurkacz (10.º), por 7-6 (7/5), 6-4 e 7-6 (7/3), para, aos 33 anos, se qualificar pela primeira vez para os “quartos” em Roland Garros e tornar-se no 13.º jogador ainda no activo a atingir esta fase nos quatro majors. O próximo adversário é Jannik Sinner (2.º).

Em contraste com o serão da véspera, Iga Swiatek ultrapassou Anastasia Potapova (40.ª), com os parciais de 6-0, 6-0, em 40 minutos. Alíder perdeu e vai agora defrontar Marketa Vondrousova (6.ª), enquanto o outro quarto-de-final nesta secção do quadro vai opor Coco Gauff (3.ª) a Ons Jabeur (9.ª).