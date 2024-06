Pecco Bagnaia vence GP de Itália de MotoGP

Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sétima prova do Campeonato do Mundo da prova rainha do motociclismo, e encurtou para 18 pontos a diferença para o líder do Mundial, o espanhol Jorge Martín (Ducati).

A corrida de Mugello valeu essencialmente pelas duas últimas de 23 voltas, altura em que Enea Bastianini, companheiro de equipa de Bagnaia, disparou de quarto para o segundo lugar, superando sucessivamente Marc Márquez (Ducati) na penúltima volta e Jorge Martín na última curva.

Miguel Oliveira (Aprilia) teve uma corrida modesta, partindo do 11.º lugar da grelha para terminar no 14.º posto. O piloto português teve um mau arranque, caindo cinco posições, tendo iniciado uma recuperação que ainda o levou ao 13.º lugar, atrás do companheiro de equipa Raul Fernández. Mas nas últimas voltas, Miguel Oliveira rodou lento e caiu para 14.º.

Na luta pelos primeiros lugares, numa corrida com três abandonos (Augusto Fernández, Joan Mir e Takaaki Nakagami) e domínio das Ducati, o GP de Itália revelou-se estranhamente pacífico, excepção feita à luta entre Enea Bastianini e Marc Márquez por um lugar no pódio.

O arranque funcionou como um esboço bastante fiel da classificação final, com Bagnaia - que cumpriu penalização e saiu do quinto lugar - a impor-se ao fim das duas primeira curvas para nunca mais abandonar a liderança e confirmar um fim-de-semana em pleno, depois do triunfo na sprint race.

Saído da pole position, o líder do Mundial, Jorge Martín nunca conseguiu alcançar o bicampeão do Mundo, mantendo uma diferença a rondar meio segundo, acabando por ser surpreendido por Enea Bastianini mesmo no final, o que lhe custou quatro pontos, liderando agora com 171 pontos, mais 18 do que Bagnaia, que chegou a Mugello com 39 pontos de atraso para o primeiro lugar.

Bastianini, que tinha perdido o terceiro lugar para Marc Márquez a seis voltas do fim, lançou um ataque irresistível, passando pelo oito vezes campeão do Mundo a tempo de reclamar o segundo lugar com uma manobra que Martín não conseguiu contrariar.