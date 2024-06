Segunda na TV: Um mariachi, Lágrimas Amargas e Joana Barrios

CINEMA

El Mariachi

Nos Studios, 21h15

Quando se vê este filme, não se imagina que foi rodado com um orçamento de sete mil dólares, por um realizador de 23 anos, e que o tempo de filmagem foi apenas de duas semanas. Robert Rodriguez coloca no centro do ecrã um jovem mariachi, cujo sonho é cantar e tocar guitarra, seguindo a tradição familiar. Vai em busca de trabalho para uma localidade da fronteira mexicana, onde chega ao mesmo tempo que um famoso assassino. Possuindo as mesmas características físicas, é confundido, e vê-se envolvido numa história violenta, que não era a sua… O filme foi um grande êxito de bilheteira, tendo recebido o Prémio do público no Festival de Sundance e no de Deauville, ambos em 1993, e foi o Melhor filme nos Independent Spirit Awards em 1994.

Corruptor

Cinemundo, 22h30

A relação que mantém com o núcleo duro das máfias chinesas permite a Nick Chen (Chow Yun-fat, uma das grandes estrelas de acção de Hong Kong) alcançar uma posição importante no departamento de polícia de Nova Iorque (NYPD). Ele foi o primeiro agente chinês que conseguiu chegar tão alto. Dadas as suas capacidades, é ele quem fica encarregue de manter a calma em Chinatown. Não é uma tarefa fácil. Um novo gangue conhecido como os Fukienese Dragons, apareceu de forma violenta para declarar a guerra às tríades. O departamento decide colocar um novo líder (Wahlberg) à frente da Unidade de gangues asiáticos.

As Lágrimas Amargas de Petra von Kant

RTP2, 23h46

Um exercício transparente sobre a dinâmica do poder e da submissão de Rainer Werner Fassbinder que constitui uma das tentativas mais bem-sucedidas de apresentar uma peça de teatro, também da sua autoria, no cinema. Neste filme de 1972, o autor estuda a maneira como as relações humanas se constroem e o poder que geram no universo feminino. A história gira em torno de Petra von Kant (Margit Carstensen), uma estilista que vive fechada no seu apartamento com a sua assistente Marlene (Irm Hermann). Petra vive isolada no seu mundo. Karin Thimm (Hanna Schygulla) é o elemento que falta para a relação claustrofóbica que se vai desenvolver entre estas três mulheres.

SÉRIE

The Originals

Biggs, 21h30

Estreia. Em 2013, The Vampire Diaries ganhou o seu primeiro spin-off, centrado em Klaus Mikaelson (Joseph Morgan), um híbrido entre vampiro e lobisomem, e os seus meios-irmãos, Elijah (Daniel Gillies) e Rebekah (Claire Holt), que são os primeiros primeiros vampiros a terem existido. A acção desta criação de Julie Plec a partir da saga literária de L. J. Smith passa-se no Bairro Francês de Nova Orleães. Episódio duplo.

DOCUMENTÁRIO

O Medo à Espreita

TVCine Edition, 22h35

Como é que era viver durante o Estado Novo, com informadores da PIDE por todo o lado, delatores encorajados entre toda a sociedade, possivelmente entre vizinhos, colegas de trabalho, amigos e familiares? Este documentário de Marta Pessoa estreado em 2015 tenta traçar um retrato desses tempos de medo. Arranca o ciclo documental Vozes de Portugal do TVCine, que, até quarta, mostrará também, sempre neste horário, N2 - A Estrada que nos une, de Fernando Centeio e Rua dos Anjos, de Renata Ferraz e Maria Roxo.

CULINÁRIA

À la Barrios

24Kitchen, 21h

Estreia da terceira temporada. O programa de culinária da multifacetada Joana Barrios, que é, entre outros, actriz, apresentadora e autora de livros de culinária, está de volta para uma nova leva de episódios. O arranque faz-se com um episódio intitulado Renovação de votos, a arte de fazer as coisas durar.

INFANTIL

Yu-Gi-Oh! Sevens

Panda Kids, 21h

Novos episódios da segunda época deste anime sobre um miúdo da escola primária.

Pokémon: Horizontes

Panda Kids, 21h30

Ao mesmo tempo, esta é a 26.ª temporada do anime Pokémon e a primeira de Pokémon: Horizontes, que segue Liko e Roy, que se juntam quando ele a salva de uma horda de Pokémons. Juntos, e com a ajuda de Sprigatito e Fuecoco, vivem aventuras. Novos episódios.