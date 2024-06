Nem o calor parou a festa de Serralves

No sábado, dia 1 de Junho, o PÚBLICO deslocou-se àquele que foi o segundo dia da 18ª edição do Serralves em Festa. Apesar dos 30 graus que se fizeram sentir, todos os espaços de Serralves estavam compostos com os grupos mais diversos que vieram aproveitar 50 horas de cultura gratuita.

Ao entrar nos jardins, percebe-se rapidamente que a programação atrai qualquer um. Sozinhos, em casal, em família ou em excursões, todas as sombras são palcos de convívio e todos os caminhos levam a palcos de cultura.

No jardim adjacente à Casa do Cinema Manoel Oliveira, que ao longo do festival exibe filmes do realizador, além do reboliço dos visitantes, também os artistas desmontam as performances feitas e montam as vindouras.

O Mercado em Festa é um segmento do festival com lojas de roupa, livros, porcelanas, por exemplo. ADRIANO MIRANDA Os visitantes aproveitaram as sombras do dia quente para conviver e descansar ADRIANO MIRANDA Esta é a 18ª edição do festival que tem 50h gratuitas de cultura ADRIANO MIRANDA Ainda é possível visitar o festival este domingo ADRIANO MIRANDA O Serralves em Festa traz todas as faixas etárias ADRIANO MIRANDA Todos os espaços de Serralves estão a ser usados para performances diferentes ADRIANO MIRANDA O calor não impediu a grande afluência ao Serralves em Festa ADRIANO MIRANDA Fotogaleria O Mercado em Festa é um segmento do festival com lojas de roupa, livros, porcelanas, por exemplo. ADRIANO MIRANDA

Em todos os cantos há movimento, mas na zona da Casa da Chá e do antigo Ténis há mais. O motivo? Lenna Bahule. A cantora moçambicana aproveitou o momento para mostrar algumas músicas do seu próximo álbum, Kumlango. O disco será oficialmente lançado, simbolicamente, no Dia da Independência de Moçambique, 25 de Junho.

O espectáculo de voz, ngoni, percussão e chitende de batidas africanas hipnotizou todos os que se aproximaram e aproveitaram todas as sombras em redor do palco para as admirar.

Paulo e Teresa são apenas dois da cerca de centena de pessoas que ali se aglomerou para ouvir Lenna Bahule. No festival, enaltecem “o carácter ecléctico, o facto de ter todo o tipo de manifestações artísticas e um público imensamente diverso, podemos ficar a conhecer outras coisas." Os jovens admitem que não conheciam a cantora moçambicana, mas gostaram da experiência e prometeram acompanhar o seu percurso. Nos arredores, a opinião é consensual: não há um artista ou exposição que os tenha movido a ir, mas sim o ambiente, conjunto e oportunidade de conhecer mais.

No final do concerto, o PÚBLICO falou, por breves momentos, com Lenna Bahule. A artista, com esta performance, estreou-se no Norte de Portugal e nos “festivais de verão europeus”, como classificou o Serralves em Festa. Admitiu ter actuado para um “dos públicos mais diferentes”, mas “muito acolhedores”.

“Fiquei nervosa”, confessou. “Sou eu muito sozinha em palco, tenho um som um bocadinho diferente, então fica sempre a dúvida se vão ou não gostar”. “Mas foi óptimo”, rematou antes de ir, enquanto visitante, aproveitar o resto do festival.

Na Clareira das Bétulas, o ambiente é diferente. Reúnem-se famílias no relvado frente a um palco para ver Esencial, pelos Vaivén Circo. A cenografia de cinco personagens apodera-se de estruturas e plataformas para uma mensagem de reinvenção, arquitectónica e humana. E, claro, divertida para os mais novos.

Performance Esencial, de Vaivén Circo, na Clareira das Bétulas ADRIANO MIRANDA? Esta performance apodera-se de estruturas para uma mensagem de reinvenção arquitectónica e humana ADRIANO MIRANDA? Reúnem-se maioritariamente famílias para este espectáculo ADRIANO MIRANDA? Serralves em Festa tem uma programação pensada para todas as faixas etárias ADRIANO MIRANDA? O festival é gratuito e acontece de 31 de Maio a 2 de Junho ADRIANO MIRANDA? Final de tarde na Clareira das Bétulas ADRIANO MIRANDA? De noite, as famílias começam a ir embora e os jovens a chegar em quantidade ADRIANO MIRANDA? A festa no sábado pode durar até às 4:30h da manhã ADRIANO MIRANDA? Este ano, o Serralves em Festa celebra a sua 18ª edição ADRIANO MIRANDA? Nem o calor parou a festa em Serralves ADRIANO MIRANDA? Bruno Pernadas abre os concertos nocturnos ADRIANO MIRANDA? Ainda é possível visitar o festival este domingo ADRIANO MIRANDA? Fotogaleria Performance Esencial, de Vaivén Circo, na Clareira das Bétulas ADRIANO MIRANDA?

Cláudia, residente em Vila Nova de Gaia, vê o espectáculo com a filha, mas tem tempo de comentar com o PÚBLICO como está a ser a sua experiência no Serralves em festa: “Tenho o hábito de aproveitar estas festividades gratuitas. É uma excelente oportunidade par abrir horizontes e ter contacto com expressões artísticas diferentes.”

Mas será possível aproveitar o Serralves em Festa com os mais pequenos? Com humor, Cláudia diz que “Fácil não é". "Quando somos adultos somos mais contemplativos, posso estar entretida com uma performance de 50 minutos. O foco da minha filha pode mudar de cinco em cinco minutos. Mas a programação tem, definitivamente, os mais novos em atenção”, explicou.

No entanto, nem só de performances se faz o Serralves em Festa. Prova disso é Mónica e a sua marca, a a.li.ás, que é uma das muitas tendas que compõe o segmento Mercado em Festa, junto da entrada principal do festival. A a.li.ás é uma marca de calçado 100% português e sustentável, por isso, para Mónica, fazia sentido integrá-la neste espaço de Serralves.

“Eu já conhecia o Serralves em Festa. E para nós, estar em Serralves faz todo o sentido. É um lugar sustentável, virado para a ecologia e que se dedica, muitas vezes, a projectar aquilo que é Portugal, mas que também convida os portugueses a abrir os seus horizontes. Objectivos estes em que também nos revemos", concluiu a empresária.

No final da tarde, o panorama torna-se um pouco menos ecléctico. Não a nível cultural, mas etário. As famílias saem, os jovens entram e preparam-se para a continuação da festa num ambiente mais nocturno. Bruno Pernadas inicia a noite que só acaba depois das 4:30 da manhã e que prenuncia um último dia em cheio.

A festa, que regressou em 2023 depois de um interregno, veio para ficar e, tal qual um jovem que atinge a maioridade, procurou fazer tudo o que não fez até então. E com sucesso.