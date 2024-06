Três feridos graves em queda de bancada num pavilhão do Estádio Universitário de Lisboa

Dez pessoas ficaram feridas depois da queda de uma bancada num dos pavilhões do Estádio Universitário de Lisboa, este sábado. Nenhuma das vítimas corre perigo de vida, mas há registo de três feridos graves.

Pelo menos 15 pessoas estiveram envolvidas no incidente, com nove a receberem assistência no local. De acordo com a mesma fonte, uma das bancadas retrácteis do Pavilhão nº 1 cedeu enquanto decorria um evento no complexo desportivo.

No local encontram-se 16 elementos dos Sapadores Bombeiros, com quatro viaturas, assim como equipas do INEM e elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).