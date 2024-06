Uns estão sozinhos; outros, “com Deus”: viver isolado na velhice é ter “um nó no coração”

Uma fachada cinzenta na Rua de Latino Coelho, no Porto, esconde um corredor exterior que só se alcança ao subir ao 1.º andar. Há roupa estendida, e uma toalha laranja que tapa a porta de entrada de “Mariazinha” do Sameiro, que está no quarto, álbum de fotografias aberto, a contar histórias. À porta, Diogo e Daniela, jovens sorridentes, usam T-shirts que os assinalam como voluntários. Acenam: “É aqui.” É mais difícil encontrar a Casa da Mãe Clara, onde à porta não há número nem voluntários a acenar. Estão todos demasiado ocupados, a cozinhar, a servir refeições ou a pôr à boca umas garfadas de massa com carne: “Entre, entre.” Mas é preciso ir até Lisboa para encontrar a Rua João do Outeiro. É lá que espreita, à janela do primeiro andar, Vicência Bugalho. Não indica a porta, não diz para entrar: quem quiser pode subir, sempre foi assim. Lá em cima, abre a janela de par em par: a vida pode ser “triste”, mas a vista “é uma maravilha”.

