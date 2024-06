CSI não chega a todos os que o podem receber: “Achei que não tinha direito”

Não se sabe quantos potenciais beneficiários do CSI nunca chegaram a pedi-lo. A falta de informação e a vergonha estão entre as razões apontadas pelos especialistas que estudam o chamado no-take up.

O que despertou a atenção de Elvira Tenreiro, 78 anos, foi ouvir que os idosos com baixos rendimentos iriam ter acesso a medicamentos gratuitos. Com uma pensão de velhice baixa, dirigiu-se à farmácia e perguntou como é que isso funcionava. Foi aí que lhe falaram no Complemento Solidário para Idosos (CSI), e que só os detentores desta prestação social estariam abrangidos pela nova medida que o Governo liderado por Luís Montenegro se preparava para concretizar e que entra este sábado em vigor. Aconselharam-na a procurar ajuda na junta de freguesia, com algum assistente social, e ela, pela primeira vez na vida, fê-lo. Agora está a caminho de poder, finalmente, receber o benefício que já lhe poderia ter facilitado a vida há anos, mas que o desconhecimento e informações erradas mantiveram fora das suas contas mensais.