“A separação das especialidades de ginecologia e obstetrícia deve ser repensada”

Diogo Ayres de Campos diz que Governo colocou a separação das especialidades de ginecologia e obstetrícia no plano de emergência para a saúde sem falar com a Ordem dos Médicos.

Diogo Ayres de Campos, presidente da Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia e antigo director do serviço de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Maria, encontra algumas “boas intenções” no Plano de Emergência e Transformação na Saúde, aprovado pelo Conselho de Ministros na última quarta-feira, nomeadamente no seu segundo eixo, intitulado “Bebés e Mães em Segurança”. Aplaudindo a decisão de pagar 750 euros por cada parto a mais no SNS, lamenta, porém, a ausência de ginecologistas e obstetras na lista de peritos ouvidos pelo Ministério da Saúde.