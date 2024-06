“A nós não nos dão lições do combate à extrema-direita”

Se o dia da comitiva da campanha da Coligação Democrática Unitária (CDU) começou tímido, entre balões e gargalhadas de crianças, a "grande, grande, grande" força sentiu-se ao final do dia entre as mais de mil pessoas que se concentraram em frente à Gare do Oriente, em Lisboa. No final de uma arruada com centenas de pessoas e debaixo de um sol e calor fortes, as bandeiras da CDU encheram a praça em frente à estação para ouvir o cabeça de lista, João Oliveira, e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, num discurso centrado na defesa dos direitos das crianças, das condições de trabalho e contra “as imposições” das instituições europeias. Pelo meio, os comunistas recusaram "lições" dos liberais quanto ao combate à extrema-direita. E em dia de casa cheia, nem Jerónimo de Sousa faltou.

