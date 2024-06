Zelensky em Portugal é uma vitória de António Costa

A visita do Presidente Volodymyr Zelensky a Portugal, para assinar com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, um protocolo de colaboração e apoio de Portugal à Ucrânia, é importante em vários aspectos e não se limita a coreografias geopolíticas. No entanto, representa uma vitória de António Costa, ex-primeiro-ministro, e também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A política democrática é assim. Os governos sucedem-se, os partidos no poder executivo alternam, os ciclos políticos têm um princípio e um fim. E quis a vontade dos eleitores, expressa no voto a 10 de Março, que fosse Luís Montenegro a assinar o protocolo bilateral com Volodymyr Zelensky, na terça-feira.

