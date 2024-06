“Fazedores” e “bossas de camelo”: a estratégia de comunicação do Governo

A informação sobre as decisões do executivo é centrada em Luís Montenegro, cuja palavra é propositadamente escassa, para ganhar gravitas. A técnica passa por não anunciar intenções, mas decisões.

Depois de um primeiro mês inicial, em que o Governo de Luís Montenegro enfrentou as dificuldades inerentes à fragilidade da sua base parlamentar, nas últimas semanas, o executivo tem surpreendido com uma série de decisões e de reuniões do Conselho de Ministros, em cascata, das quais saem medidas, decretos de lei e propostas de lei a enviar à Assembleia da República. Resultado da estratégia de comunicação de um executivo que aposta em anunciar pouco e decidir muito e que leva em conta o timing imposto por dois momentos-chave do calendário político: as europeias e o Orçamento do Estado para o próximo ano.