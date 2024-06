Adeus, professor Santana Castilho

De 15 em 15 dias, às quartas-feiras, mal abria o PÚBLICO o primeiro artigo que lia era o do professor Santana Castilho. Ao ler a triste notícia da sua morte, julguei ter alguma precocidade, pois julgava-o no activo. Aos 80 anos, tinha uma frescura intelectual fora do normal. De vários cargos que ocupou, foi na dedicação ao ensino que provavelmente mais se evidenciou. Para o grande público ficaram e ficarão para sempre os dois termos por ele criados – o “eduquês” e os “pedabobos”. A sua revolta contra o facilitismo e critérios de ensino baseados na diversão revoltavam-no. Sempre defendeu o rigor e o esforço como base de uma educação com sucesso. A constante alteração curricular e a desvalorização social da função docente foram sempre alvo da sua oposição. Vai fazer muita falta ao ensino em Portugal. A sua constante crítica, mas apontando os caminhos mais correctos, no seu modo de ver, para o sucesso da Educação, vai-nos fazer muita falta. É sentida a sua perda. À família o nosso pesar.

Um homem bom, justo e de grande carácter

Bastantes cartas escrevi, aqui, para o PÚBLICO, enaltecendo os artigos do prof. Santana Castilho. Ultimamente tinha estranhado a ausência dos seus esclarecidos e, por vezes, demolidores textos. Na verdade, os seus artigos eram de uma lucidez cristalina, de um apurado conhecimento das causas que defendia, versado, como era, nos meandros do sistema educativo.

Era um amigo dos professores. Denunciava as fracas condições de trabalho dos docentes, o parco vencimento que auferiam (e auferem), as malfeitorias vertidas em alguma legislação, algumas incompetências dos ministros da Educação, os programas curriculares que achava desajustados e inconsequentes e, muitas vezes, perpassavam nos seus textos a amargura e a desilusão que sentia quando se apercebia de que a escola pública trilhava caminhos que não seriam os mais adequados para os discentes e docentes, não se coibindo de apontar o dedo ao Ministério da Educação e aos ministros que eram responsáveis pelos desaires e desajustamentos do sistema educativo.

Os professores perderam um grande e generoso amigo e já não terão uma voz livre, independente e assertiva para os defender. Pessoalmente, sentirei um enorme vazio pela sua ausência e pela ausência dos seus percucientes textos. Desapareceu um homem bom, justo e de grande carácter. Bem-haja, prof. Santana Castilho, e até sempre.

Plano de Emergência do SNS 1

O Governo apresentou esta semana o Plano de Emergência e Transformação do SNS.

Na sua apresentação, o primeiro-ministro anunciou “pretender esgotar, até ao limite do possível, a capacidade de resposta do SNS”. Não encontrei ainda qualquer referência na imprensa a um esforço de diminuição do absentismo dos profissionais de saúde do SNS. Sendo sabido que, por exemplo:

– em 2023, o total de dias de ausência de profissionais do SNS foi de mais de 37,5 milhões (fonte: Portal da Transparência do SNS), dos quais mais de 12,5 milhões na região de Lisboa e Vale do Tejo;

– em 2022, o absentismo no SNS aumentou 54% relativamente a 2019 (presidente do Sindicato dos Enfermeiros, 2023.04.13);

– a média de ausências diárias em 2022, só no Hospital de Santa Maria, foi de 838.

Podemos concluir que, considerando estes números, se reduzíssemos a taxa de absentismo em 50% conseguiríamos um aumento efectivo de mais de 400 profissionais no Hospital de Santa Maria, sem qualquer custo adicional. A diminuição do absentismo, no SNS (e, já agora, em toda a função pública), não será uma forma de aumentar a eficiência do Estado? Não valerá a pena definir e realizar um plano para a sua resolução?

Plano de Emergência do SNS 2

Os sistemas/serviços nacionais de saúde da maioria dos países europeus debatem-se com falta de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, etc.). E também em Portugal.

Na quarta-feira, dia 29.05, cumprindo, e bem, uma promessa eleitoral, um sorridente primeiro-ministro apresentou (muito sorri Luís Montenegro) o Plano de Emergência e de Transformação para a Saúde.

Surpreendentemente, ou talvez não (alô privados), não apresentou um plano de recrutamento de profissionais de saúde que permita concretizar o plano nem um de valorização das carreiras, como reivindicam os sindicatos. Aguardemos as decisões de um governo minoritário que actua como se não o fosse.

