A alegria de herdar a liberdade

O autor de Sílvio, Domador de Caracóis e Sílvio, Guardador de Ventos, cria um terceiro título com este “menino peguntador”, que quer agora saber a razão por que anda a mãe “com uma flor tão linda”. A resposta veio pronta: “É o dia da liberdade, Sílvio.”

Nova pergunta: “A liberdade é um cravo vermelho?” Nova resposta: “A liberdade abriga todas as cores do mundo.” E o diálogo/poema entre mãe e filho prossegue: “Como o arco-íris sobre a manhã?”, “Um arco-íris mais colorido ainda”.

Ao PÚBLICO, Francisco Duarte Mangas descreve: “Sílvio, Herdeiro do Cravo é o meu tributo ao 25 de Abril, 50 anos depois do dia tão importante para todos nós. O arco-íris, até aí de uma só cor, irrompeu colorido, mais colorido ainda.”

Quis dar a conhecer aos mais novos o passado, em que existia o “país da gente triste”, das pessoas com “o coração cheio de noite”. Pelo que, “sempre com a cumplicidade da mãe, Sílvio fica a saber como as pessoas ‘assoaram’ a noite dos seus corações e resgataram a liberdade”, recorda-nos por email.

Foto “As pessoas tinham o coração cheio de noite” Ana Biscaia

Lembra ainda que “a liberdade, precioso bem, terá de ser defendida todos os dias, em toda a parte”. Pois, “de contrário, o arco-íris poderá descolorir”. Esta foi uma das ideias escolhidas para a história, “a fragilidade da liberdade”.

Certo de que “é preciso preservar os valores de Abril”, Francisco Duarte Mangas assinala: “Como o Sílvio, todos nós somos herdeiros do cravo – não podemos, de modo algum, ceder em tão alta responsabilidade.”

Um livro escrito “em poucas noites”, diz o autor. “Numa semana ficou (quase) pronto. Depois, foi preciso limpar as palavras, enxugar a escrita. E esse trabalho, não raro, demora mais tempo, mas é agradável o exercício de iluminar.”

Um diálogo desenhado

Para Ana Biscaia, a ilustradora escolhida, este livro “é um diálogo encenado”, são “desenhos para serem lidos e ouvidos”, diz ao PÚBLICO. E acrescenta: “Estamos no domínio da poesia — território fértil do poeta, autor do texto. Todas as palavras estão carregadas de uma luminescência humana. O diálogo entre Sílvio e sua mãe desencadearam logo no início o desenho desse mesmo diálogo. Desenhar as palavras foi um gesto intencional: pouco havia a acrescentar ao que ouvia quando li o livro. Desenhei balões de fala.”

Mais: “A linguagem da banda desenhada permitiu-me tornar visível (ou audível) a conversa.”

A liberdade, precioso bem, terá de ser defendida todos os dias, em toda a parte Francisco Duarte Mangas

O poeta está satisfeito com o resultado: “Ana Biscaia foi, sem dúvida, a ilustradora certa para esta história do Sílvio. Como é evidente, fez o seu trabalho sem qualquer interferência. Vi apenas, antes de o livro me chegar às mãos, duas sugestões de capa.”

A ilustradora e também editora, da independente Xerefé, tem mais a dizer: “O livro avança e recua, existem saltos nas perguntas. Vai à frente, mas regressa. O livro conta como foi importante aquele dia chamado 25 de Abril de mil novecentos e setenta e quatro (por extenso, para não deixar dúvidas).”

Realça as metáforas, de que o livro “está cheio”, e afirma: “Há elementos que são equivalentes, em termos gráficos, que se podem metamorfosear uns nos outros: as estrelas e os cravos, o arco-íris e a manhã. Mas é sobretudo o texto que importa e, quando penso em texto, penso em palavras, letras, desenhos, sinais gráficos sonoros cheios de significado.”

Foto “O livro conta como foi importante aquele dia chamado 25 de Abril de mil novecentos e setenta e quatro (por extenso, para não deixar dúvidas” Ana Biscaia, a partir do texto de Francisco Duarte Mangas

Quis pontuar o livro com ilustrações que “marcam pausas, homenageiam outros artistas que foram importantes testemunhas da revolução e que também fizeram a revolução”.

Perto do final, pode ler-se: “Os carros de guerra, sem qualquer disparo, devolveram a felicidade ao povo da longa melancolia.”

Cita Ana Biscaia: “Agora, o cravo é teu — diz a mãe.” E complementa: “Quem é herdeiro do cravo sabe os direitos que tem e os deveres que adquire.” Para concluir: “Este é um livro preferido, porque me identifico muito com o toque que ele me provoca. É esse o poder da literatura, neste caso poética, universal.”

O diálogo entre mãe e filho sugere que ele guarde a manhã, porque “a liberdade é um bem raro”.

Neste sábado, dia 1 de Junho, assinala-se o Dia Mundial da Criança. Infelizmente, nem todas livres.

Sílvio, Herdeiro do Cravo Texto: Francisco Duarte Mangas

Ilustração: Ana Biscaia

Design: Paul Hardman

Revisão: Vasco Grácio

Edição: Caminho das Palavras

52 págs., 15€ (online 13,50€)

