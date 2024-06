Prestação da casa volta a diminuir em Junho mas ainda está 54,5% acima do valor de 2022

A descida das taxas Euribor está a acontecer de forma muito mais lenta do que as subidas verificadas (em 2022 e 2023), mas ainda assim há sinais positivos, que se espera que possam ser reforçados com o primeiro corte das taxas juro do Banco Central Europeu (BCE), dado quase como certo, na reunião da próxima semana, a 6 de Junho. Os contratos associados à Euribor a três e 12 meses, a rever em Junho, vão ter as reduções mais expressivas do ano, que é maior na de seis meses, embora no montante máximo de 25 euros.

