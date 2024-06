Vítor Bruno, adjunto do FC Porto, denuncia “tentativa de assassinato de carácter”

Técnico garante que falou com Sérgio Conceição sobre a vontade de seguir uma carreira a solo e adianta que está a avaliar “várias possibilidades” quanto ao futuro.

O treinador adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, denunciou na sexta-feira à noite a "tentativa de assassinato de carácter" de que diz estar a ser alvo, qualificando de "difamatórias e caluniosas" as notícias veiculadas em alguns meios de comunicação social.

Segundo o técnico, está a ser alvo de "uma campanha orquestrada" com o objectivo de o "difamar e caluniar", uma reacção que surge depois de vários adjuntos terem saído em defesa de Sérgio Conceição na imprensa desportiva, que dá conta de uma alegada "traição" de Vítor Bruno a Conceição.

"Mercê das ofensas e calúnias totalmente imerecidas de que tenho sido alvo e vítima, sinto-me profundamente injustiçado, [...] urgindo, como tal, manifestar o meu frontal repúdio pelas notícias que vieram a público e às quais nesta sede se responde (isto sem prejuízo de, a seu tempo e caso assim o considere necessário e pertinente à defesa da minha honra, reagir às mesmas em sede judicial)", pode ler-se num comunicado divulgado pelo treinador de 41 anos nas redes sociais.

Vítor Bruno confirma, no mesmo texto, que, dias antes da final da Taça de Portugal, foi sondado para trabalhar como treinador principal numa equipa fora de Portugal e que comunicou esse desejo a Sérgio Conceição. O técnico garante que Conceição compreendeu as suas razões e lhe desejou sucesso, e que entretanto tem estado a avaliar "as várias possibilidades" de trabalho para a nova época.

"Cumpre afirmar, desde já e para que não restem quaisquer dúvidas, que nunca traí ("apunhalei" pelas costas, como de modo ardiloso se pretende inculcar) ou, por qualquer modo, fui desleal com o treinador principal Sérgio Conceição, com quem usei sempre da maior lisura, transparência e honestidade", pode ler-se no documento.

Antes, a SAD do FC Porto anunciou estar a avaliar a possibilidade de instaurar processos disciplinares a adjuntos do treinador da equipa principal de futebol, Sérgio Conceição, após declarações destes na imprensa.

Em comunicado, a SAD dos "dragões", liderada por André Villas-Boas, informa que deu "instruções internas para que se iniciem os procedimentos tendentes a avaliar da relevância disciplinar" das declarações hoje proferidas a vários jornais.

Em causa estão entrevistas de Siranama Dembelé, Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira a vários jornais desportivos, em torno de uma alegada ruptura de Sérgio Conceição com Vítor Bruno, outro adjunto, que, segundo a imprensa, pode substituir o ainda técnico principal no banco dos "dragões".