Madragoa é a primeira galeria de arte a receber prémio da federação europeia

A galeria lisboeta Madragoa foi distinguida com o FEAGA Innovation and Creativity Award, atribuído todos anos pela Federação Europeia de Associações de Galerias de Arte (FEAGA), que representa mais de mil galerias de arte moderna e contemporânea europeias, anunciou este sábado o representante nacional na federação.

O prémio foi atribuído à Madragoa após proposta da Exhibitio – Associação Lusa de Galeristas, revelou o seu presidente, Jorge Viegas, ao PÚBLICO. Será entregue a 12 de Junho na Art Basel, que acolhe a cerimónia na feira de arte suíça. É a primeira vez que este prémio criado em 2005 é atribuído a uma galeria portuguesa,

A Madragoa abriu o seu espaço em Lisboa em 2016 no bairro com o mesmo nome. Expandiu-se no ano passado e abriu nova sede junto da Basílica da Estrela, num espaço renovado pelo atelier de arquitectura Ab Rogers. Dirigida pelo italiano Matteo Consonni, a galeria vai receber o prémio reservado às galerias mais jovens no lounge VIP da Art Basel. “Para além do que representará para a Madragoa, o Matteo e toda a equipa, este prémio deixa naturalmente a Exhibitio e os seus associados muito honrados. Representa o reconhecimento da qualidade e do profissionalismo do sector galerístico português e do trabalho que se faz desde Portugal”, afirma Jorge Viegas num comunicado divulgado este sábado.

Foto Exposição da artista Joanna Piotrowska que está actualmente na Galeria Madragoa, em Lisboa Cortesia Galeria Madragoa/Bruno Lopes

“Em primeiro lugar, o prémio é muito importante, porque mostra como o projecto da Madragoa se inseriu mesmo nas malhas do sistema das galerias portuguesas”, comenta Matteo Consonni sobre este prémio dado pelos seus pares. “É uma honra que possa representar um sistema que cada ano é mais activo e visível a nível internacional.”

O prémio atribuído à Madragoa, acrescenta o comunicado da Exhibitio, tem em consideração aspectos como “a qualidade da programação, a capacidade de transformação da comunidade onde se insere, o risco nos projectos e parcerias estabelecidas internacionalmente”. O prémio foi atribuído por um júri presidido por Ernst Hilger, galerista, benemérito e fundador do galardão, com a participação de David Juda, Adriaan Raemdonck, Ani Molnar, Victor Gisler, Kristian Jarmuschek e Sofie Van de Velde, vice-presidente da FEAGA.

A galeria vai novamente estar presente na Art Basel, considerada a feira de arte contemporânea mais importante do circuito mundial e que se realiza em Basileia (Suíça) entre 13 e 16 de Junho. Desta vez será numa das secções paralelas, a Parcours, com curadoria de Stefanie Hessler (Swiss Institute, Nova Iorque), que se espalha por vários espaços públicos da cidade com um projecto que envolve a artista polaca Joanna Piotrowska, um dos doze nomes da galeria. Trata-se de uma instalação fotográfica apresentado numa montra de uma loja na Clara Plazt desenvolvido numa parceria com as galerias Dawid Radziszewski, Thomas Zander, presentes no programa geral da Art Basel, e a Phillida Reid.

No programa geral da Art Basel, conforme já tinha sido anunciado, participam as galerias portuguesas Cristina Guerra e Pedro Cera, veteranos da cena galerística nacional.

É a quarta vez que a Madragoa estará presente na Art Basel: participou duas vezes na secção Statements, dedicada a projectos individuais de artistas emergentes, a última das quais no ano passado com o artista português Jaime Welsh; e uma única com stand no programa geral em 2021, numa parceria com a galeria polaca que representa Piotrowska, a Dawid Radziszewski, num ano em que apresentaram também trabalhos da sul-africana Buhlebezwe Siwani.

Este ano, a Madragoa vai também estar presente em Basileia na Liste, uma feira paralela vista como uma plataforma para chegar e consolidar a presença na Art Basel, com um stand dedicado à artista francesa Sarah Benslimane. Matteo Consonni explica que a sua presença em Basileia vive deste “pingue-pongue” entre a Liste e a Art Basel. Em 2024, farão onze feiras internacionais (estiveram presentes na ARCOlisboa), entre elas a Frieze London, também com um projecto de Jaime Welsh. E, adianta o director, serão “a primeira galeria portuguesa a participar na Paris + by Art Basel, em Outubro”, na secção Emergent, que a feira de Basileia organiza desde 2022 na capital francesa.

O prémio atribuído à Madragoa é um dos dois entregues pela FEAGA. O Lifetime Award para galerias com mais de 40 anos de actividade foi atribuído à Baronian, uma galeria de Bruxelas (Bélgica), que no ano passado tinha distinguido a galeria espanhola Juana de Aizpuru.