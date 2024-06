Jennifer Lopez cancela a digressão norte-americana para estar com a família

O cancelamento da digressão norte-americana surge no meio de uma ampla especulação nos meios de comunicação social de que o seu casamento com o actor e realizador Ben Affleck está em risco.

A cantora e actriz Jennifer Lopez cancelou a sua digressão norte-americana This Is Me... Live, afirmando que precisa de ter tempo para estar com sua família, revelou através da sua newsletter na sexta-feira.

Jennifer Lopez, 54 anos, escreveu no seu sítio na Internet onthejlo.com que está “completamente de coração partido e devastada” por ter desiludido os seus fãs. “Por favor, saibam que eu não faria isto se não achasse que era absolutamente necessário. Prometo que vos vou compensar e que voltaremos a estar todos juntos”, acrescentou.

A Live Nation, proprietária da plataforma Ticketmaster, anunciou no mesmo dia que a cantora de On the Floor necessita de uma pausa para estar com "os seus filhos, família e amigos próximos".

Foto Jennifer Lopez e Ben Affleck no Festival de Cinema de Veneza em 2021 Reuters

O cancelamento da digressão de Verão surge no meio de uma ampla especulação nos meios de comunicação social, nas últimas semanas, de que o seu casamento com o actor e realizador Ben Affleck, 51 anos, está em risco e pode levar à separação. Um dos mais famosos casais do starsystem norte-americano foram apelidados como “Bennifer” quando namoraram entre 2002 a 2004 e se separam após um breve noivado. Juntaram-se de novo em 2021 e casaram em Julho de 2022.

Segundo o jornal The New York Times, a digressão, agendada para arenas em todos os EUA e também no Canadá, parecia estar a debater-se com a venda de bilhetes. No início deste ano, algumas datas foram canceladas e vários espectáculos pareciam ter um grande número de lugares por vender, informou a Variety em Março. Lopez cancelou mais sete datas da digressão norte-americana no início de Maio, informou a Reuters.

A cantora e actriz iria apresentar canções do seu recente álbum de 2024, This is Me...Now, acompanhado pelo filme musical da Amazon MGM This is Me...Now: a Love Story, ambos parte de um ambicioso projecto multimédia dedicado à vida amorosa da artista, em particular com Ben Affleck. Tanto o álbum como o filme musical, em que o marido participa, foram lançados em Fevereiro. Na estreia, This is Me...Now atingiu o número 38 na tabela de álbuns da Billboard, lugar que a Variety apontou como uma desilusão.

O projecto de Lopez, que significou um investimento pessoal da artista de 20 milhões de dólares (18,4 milhões de euros), inclui o documentário The Greatest Love Story Never Told sobre o making of do álbum e do filme, que conta também com a participação também de Ben Affleck.

A digressão deveria ter começado em Orlando, na Florida, a 26 de Junho, e terminado a 17 de agosto no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Actualmente, Lopez é a protagonista do thriller de ficção científica Atlas, número 1 da Netflix nos Estados Unidos e a nível global desde a sua estreia na semana passada.