110 Histórias, 110 Objectos. O mocho de pedra do Técnico (episódio extra)

Depois da série terminar, um episódio extra no podcast 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

Afinal havia outro. E era um mocho de pedra. O objeto extra do podcast “110 Histórias, 110 Objetos” é uma escultura do artista plástico Bordalo II, que inclui material metálico recolhido entre o “desperdício” dos laboratórios do Instituto Superior Técnico. A obra é uma das primeiras desta série feita em pedra pelo autor pensadas para o espaço público. Nasceu com o objetivo de representar todos os objetos do Instituto Superior Técnico cujas histórias não puderam ser contadas ao longo dos 110 episódios do podcast. E está, desde fevereiro de 2024, à entrada do Técnico Innovation Center, junto ao Jardim do Arco do Cego, em Lisboa.

“Nesse percurso todo, enquanto se construíram as histórias dos 110 objetos, construiu-se também a história desta escultura. Representava tudo aquilo que era o Técnico e que o Técnico poderia ser no futuro: a junção de ideias diferentes, de sabedoria, de juventude”, enquadra Rogério Colaço, presidente do Técnico. “Neste projeto, contámos a história de objetos extraordinários, fora de série, mas nenhuma instituição é feita só de excelência. Toda a excelência tem sucessos, fracassos, desperdícios, coisas que não usamos, coisas que achamos que já não servem. O desafio a que aqui nos propusemos foi o de como construir um objeto que conseguisse simbolizar isso tudo, sendo um novo objeto, mas um objeto que nos desse prazer de desfrutar”, explica Joana Lobo Antunes, coordenadora da Área de Comunicação e Marketing do Técnico e autora do podcast. “Para nós foi óbvio que a pessoa que deveríamos chamar seria o Bordalo II e assim foi”. E a partir da ideia nasceria uma obra de arte que muito rapidamente foi ganhando a forma de um animal.

“É um mocho”, confirma o artista plástico Artur Bordalo, conhecido artisticamente como Bordalo II. “Tem a ver com a parte da sabedoria dos mais novos, é um mocho jovem e fica num sítio em que a malta vem beber copos, confraternizar, viver. Acho que é muito importante as pessoas não se esquecerem que viver não é apenas seguir as regras e viver em modo quadrado”, complementa. O autor explica ainda o sentido que encontrou para esta personagem – “um mocho peludo, despenteado, assim uma bolinha”: “Está em início de carreira, de vida, é uma esponja, ainda está a tempo de aprender muita coisa”.

Para o artista, trabalhar com este tipo de materiais (essencialmente pedra mas também algum metal recuperado entre o “lixo” do Técnico) acaba por “ir bastante ao encontro de coisas que se estudam, que se aprendem e com que se trabalha no Técnico”. “Trabalhar com uma Faculdade acaba por estar também muito ligado aos meus princípios e àquilo que eu defendo. Uma das coisas que eu defendo é que a educação e a cultura são a base de uma sociedade sustentável”, aprofunda.

Na visão de Rogério Colaço, a estátua assume-se ainda como um convite a toda a comunidade. “Se há uma palavra que caracteriza este mocho jovem à porta do Técnico é essa: convite. Venham ver-nos, conhecer-nos e ver aquilo que os nossos estudantes e investigadores fazem. Venham entrar e venham conhecer o Técnico”. Para além do mocho, muitos dos objetos que deram corpo a este podcast podem ser vistos numa exposição a apresentar no mesmo espaço, entre 23 de maio e o final de 2024. Foi também editado um livro que que conta a história de todos os 110 (agora 111) objetos. E depois deste episódio, ainda sobram histórias para contar? Responde Rogério Colaço: “Com certeza. O Técnico tem infinitas histórias para contar”.

Texto escrito segundo o Acordo Ortográfico de 1990

O podcast 110 Histórias, 110 Objectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. É um programa do Instituto Superior Técnico com realização de Marco António (366 ideias) e colaboração da equipa do IST composta por Filipa Soares, Sílvio Mendes, Débora Rodrigues, Patrícia Guerreiro, Leandro Contreras, Pedro Garvão Pereira e Joana Lobo Antunes.

