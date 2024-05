Os grandes vinhos precisam de tempo para se mostrar

É um dos dramas maiores dos apreciadores nos dias que correm: os vinhos que chegam ao mercado estão quase sempre demasiado crus para serem devidamente avaliados. Brancos e tintos. De todas as regiões, em especial das que dão origem a tintos com mais estrutura e complexidade. De praticamente todos os produtores, mesmo dos que têm estruturas empresariais e financeiras capazes de aguentar por dois ou três anos a evolução dos vinhos nas suas caves. Não quer isto dizer que não seja possível experimentar vinhos jovens e obter da experiência grande prazer. Quer apenas significar que, por regra, um vinho com algum tempo de garrafa é sempre melhor. Branco ou tinto, de qualquer das regiões do país.

