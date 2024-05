Um grande vinho do Douro, branco, ponto

É impressionante como um produtor que não tem uma única cepa de uvas brancas faz um vinho branco de topo, como é o caso do Mirabilis. É, se não se conhecer o Douro. Quem sabe um pouco mais da região sabe que nas suas vinhas velhas e centenárias — pode parecer confuso, mas é a própria Quinta Nova a fazer a distinção — há matéria-prima rara, como a Welwitchia mirabilis, a exótica e difícil de encontrar flor do deserto africano que vemos no rótulo do vinho da família Amorim.

Há nessas vinhas, que Ana Mota, directora de viticultura e produção do grupo, conhece muito bem, vários tesouros. Para as uvas brancas poucos olham, mas é também desse olhar de olheiro que nasce este vinho de perfume inebriante, feito com Viosinho, Gouveio e outras castas da misturada que são as vinhas centenárias. O bouquet, que poderíamos usar ao pescoço, tem fruta branca, num ponto ideal de maturação, flores, frescura e notas de barrica.

Esteve nove meses em carvalho francês e húngaro, sobretudo segundo e terceiro usos, diferentes tanoarias, tudo escrutinado semanalmente por Jorge Alves e restante equipa de enologia entre Janeiro e Maio, quando é engarrafado.

Noutras edições do Mirabilis (também quer dizer “algo maravilhoso”) essas notas do estágio eram, para alguns, excessivas. Não provámos esses vinhos, mas este 2022, engarrafado há sensivelmente um ano e lançado há dias, pareceu-nos bastante equilibrado. Sentimos a barrica, mas como se estivéssemos num banco de madeira, à fresca, por debaixo de árvores de fruto em flor.

Tem acidez, apesar do ano quente de 22, estrutura, tanino (da madeira e possivelmente das grainhas, já que a uva foi prensada inteira) e, já agora, álcool, 14%, apesar da altitude — 650 metros, em solos de transição xisto / granito, Alijó — e independentemente do ano, já que as colheitas anteriores tinham o mesmo grau. É um vinho que apetece descrever como “um grande tinto branco”, não fôssemos com isso confundir o leitor. Não, não é um blanc de noirs. O que queremos dizer é que é um grande vinho, branco, ponto.

No futuro, o Mirabilis, que só é possível porque há um vinho chamado Grainha (ao fazer o segundo foi possível perceber que havia matéria para criar o primeiro), terá parte do lote com estágio em cimento, uma aposta do produtor que não se esgota na escultura funcional que imita a orografia construída do Douro vinhateiro e as curvas do rio e é a marca da nova adega, inaugurada em 2023.

Uma mancheia de viticultores do Douro fornecem a tal matéria-prima rara — um tesouro que também existe noutras regiões vitivinícolas portuguesas, atenção —, com rendimentos baixíssimos (2100 quilos por hectare). Se por outra razão não fosse (e elas existem), é preciso acarinhá-los, tratá-los bem. A estes cinco e a todos os outros que ainda permitem que a região dê à garrafa coisas tão boas como este Mirabilis.