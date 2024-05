Boaventura Sousa Santos contra Boaventura Sousa Santos

Quando li que o Ministério Público instaurou um inquérito às alegadas condutas impróprias de Boaventura Sousa Santos sobre mulheres com quem trabalhou, fiquei curioso para saber se este se defenderá com os direitos que a lei lhe confere, ou se, pelo contrário, denunciará a ilegitimidade dos princípios e processos do Estado de direito. É que, de acordo com o próprio, eles são uma construção “colonialista”, “capitalista” e “hétero-patriarcal”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt