PÚBLICO volta a ser o único jornal generalista a crescer na circulação total paga

Em termos absolutos, a circulação total paga cresceu quase três mil exemplares por dia e consolidou-se como líder nesse parâmetro, graças ao crescimento sustentado do número de assinantes no digital.

O PÚBLICO manteve a tendência registada em 2023 e voltou a ser, no primeiro trimestre de 2024, o único jornal a crescer na circulação total paga (a soma das assinaturas digitais com as vendas em banca) e continua a ser líder. Em relação ao período homólogo, registou uma subida de 5%, com uma média diária de 61.533 exemplares vendidos. O Correio da Manhã mantém-se líder na banca, apesar da queda nas vendas.

Os dados compilados pela APCT (Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação) foram conhecidos nesta sexta-feira e indicam que, em termos absolutos, o PÚBLICO viu a circulação total paga crescer em quase três mil exemplares por dia e consolidou-se como líder nesse parâmetro. O Correio da Manhã registou uma descida de 11%, tendo vendido menos cerca de cinco mil exemplares por dia relativamente ao mesmo período do ano passado. As vendas do Jornal de Negócios caíram 7,8%, o que representa uma queda de 590 exemplares vendidos por dia no digital e nas bancas.

Entre as publicações semanais, os resultados seguem a mesma linha. O semanário Expresso registou uma queda de 10%: de 90.817 exemplares por semana entre Janeiro e Março de 2023 para 81.334 no mesmo período de 2024, valores que incluem as vendas em papel e digital. A revista Sábado vendeu menos quase três mil exemplares por semana, relativamente ao primeiro trimestre de 2023.

Os dados foram divulgados no relatório trimestral da APCT. Os números relativos ao Jornal de Notícias e do Diário de Notícias não constam do documento porque o grupo Global Media não forneceu os dados até à data. A APCT disse ao PÚBLICO que ainda estão a aguardar o envio das informações. Por esse motivo, não é possível fazer a análise das quotas de mercado nem da variação relativa.

No digital, o PÚBLICO continua a ser líder e foi o único jornal generalista analisado que cresceu nesse campo, com uma circulação paga de 51.299 exemplares — mais 6% do que no período homólogo. O Correio da Manhã registou uma descida de 9,2% e o Jornal de Negócios baixou 7,5% na circulação paga. Os semanários também decresceram: o Expresso, 6,5%, e a revista Sábado — a queda mais abrupta — 15,3%.

Nenhum jornal aumentou as vendas em banca no primeiro trimestre de 2024. O Correio da Manhã mantém a liderança, apesar de uma quebra de quase cinco mil exemplares diários face ao mesmo período do ano passado. O Jornal de Negócios vendeu menos 59 exemplares por dia, uma descida de 10% relativamente a 2023. A maior queda registou-se nas vendas do semanário Expresso, que caíram 18%, de 41.599 para 34.054 exemplares.

Sem os dados do Jornal de Notícias, o mais vendido a seguir ao Correio da Manhã segundo dados de 2023, o PÚBLICO surge em segundo lugar, com 9116 exemplares vendidos em banca por dia. Esse número representa uma descida de 1%, a menor entre os diários generalistas.