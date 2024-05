Procuradores querem equiparar penas dos condenados por corrupção às dos traficantes

O Sindicato de Magistrados do Ministério Público quer aumentar a moldura penal do crime de corrupção passiva para até 12 anos de cadeia, equiparando-a assim à do tráfico de estupefacientes.

A proposta faz parte das medidas propostas ao Ministério da Justiça no âmbito da auscultação que a tutela está promover junto dos parceiros do sector e dos partidos políticos, antes de apresentar um pacote anti-corrupção, como anunciado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro na toma de posse.

Actualmente, quem se deixar corromper sujeita-se a uma pena que pode ir de um a oito anos de prisão. O sindicato quer ainda que o limite mínimo da pena suba para os quatro anos de prisão, “à semelhança da moldura do crime de tráfico de estupefacientes não agravado”, tendo também proposto um agravamento da punição para outro crime de colarinho branco, o recebimento indevido de vantagem.

Diz a lei em vigor que o funcionário que “solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com multa até 600 dias”. Os procuradores sugerem que a pena máxima passe para oito anos e a multa para até 1200 dias.

A possibilidade de aplicação aos funcionários públicos do crime de prevaricação que, por enquanto, só se destina a titulares de cargos políticos, é mais uma das muitas propostas do sindicato, que pretende ainda que o conceito do crime de associação criminosa seja alterado, “acrescentando à definição de grupo, organização ou associação a desnecessidade de atribuições definidas formalmente para cada membro, a continuidade na composição ou uma estrutura formal”, por forma a adaptar a lei portuguesa à Convenção das Nações Unidas.

No que respeita às condições de trabalho, os procuradores reivindicam medidas de compensação das despesas de alojamento em Lisboa para os magistrados que queiram integrar o Departamento Central de Investigação e Acção Penal mas morem noutras zonas do país.