Privados saúdam avanço das USF modelo C e aguardam para saber quais os termos dos concursos

Os hospitais privados consideram que “a maior novidade” que consta das medidas do plano de emergência para a saúde anunciadas pelo Governo na quarta-feira é o lançamento das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo C, previstas na lei há vários anos. E aguardam para saber quais serão as condições para ver como podem participar no processo de ajudar a dar médico de família aos 1,7 milhões de utentes que não têm médico atribuído em Portugal.

“Aguardamos que sejam publicitados os termos dos concursos e espera-se que estes permitam que os privados possam dar um contributo relevante para que mais portugueses tenham acesso aos cuidados de saúde primários”, disse ao PÚBLICO, em resposta por escrito, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta sexta-feira, durante a sessão de abertura do Cascais International Health Forum, promovido pelo Fórum Saúde XXI que “as USF modelo C têm já legislação preparada e, ouvidos os agentes, avançarão nas próximas semanas para concretização, numa primeira fase em regime experimental”. O plano do Governo prevê que, no início de Julho de 2024, sejam colocados a concurso 4 agrupamentos de USF modelo C (cada um destes composto por 5 USF modelo C), para início de funções antes do final do ano.

Estes agrupamentos deverão ser distribuídos por três regiões com maior necessidade (dois em Lisboa, um no Algarve e um em Leiria), com uma base populacional de 45 mil utentes por agrupamento, perfazendo uma capacidade total para 180 mil utentes (dos quais metade – 90 mil utentes – na área de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)).

Durante o ano 2025, deverão ser lançadas mais duas fases de concurso público para implementação de quatro (2+2) novos agrupamentos (cada um destes composto por 5 USF modelo C) na região de Lisboa, totalizando uma cobertura populacional de 360 mil utentes, em conjunto com a primeira fase de concurso lançada em 2024.

A ministra clarificou que caberá ao novo director executivo do SNS, António Gandra d’ Almeida, o papel de fazer cumprir o plano.

“Será a direcção-executiva [do SNS] a ter a missão de monitorizar e acompanhar a execução do plano de emergência", com um "modelo de desenvolvimento em articulação com as mais de 40 unidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS, no sentido de promover um ambiente real de funcionamento em rede e potenciador da capacidade instalada”, disse Ana Paula Martins.

Caberá à estrutura apresentar “relatórios de gestão do plano bimestrais com análise da situação e propostas de melhoria”, acrescentou.

Privados têm outras expectativas

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada saúda o plano de emergência do SNS e lembra que “desde o início do processo”, deu conta ao Ministério da Saúde e à task force do plano de emergência da “total disponibilidade dos hospitais privados para participarem nos termos em que fosse necessário e, nomeadamente, para apoiar na redução das listas de espera cirúrgica (também oncológica) e de consultas de especialidade e no acesso a meios de diagnóstico, incluindo rastreios oncológicos”, tal como a ministra anunciou que irá avançar com o plano OncoStop 2024.

Quanto ao “novo Sigic” – que agora irá chamar-se Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia (SINACC) e terá um novo modelo com revisão integral das regras em vigor e dos preços praticados -, a APHP diz que “há trabalho subsequente que, conforme foi indicado, será desenvolvido por grupos de trabalho específicos” e que irá “acompanhar”.

Relativamente às várias intenções manifestadas pelo Governo de recorrer a entidades privadas e do sector social, o presidente da APHP defende que “o importante agora é que tal aconteça num contexto em que não haja discriminação de prestadores, e que todos possam contribuir para o necessário aumento de oferta aos utentes do SNS, numa ótica de eficiência de defesa do interesse público”.

Óscar Gaspar aponta ainda outras prioridades para o que diz ser um novo ciclo político, apontando a necessidade de “um quadro claro, transparente e eficiente de relação entre o SNS e os prestadores privados, a actualização dos preços regulados, a revisão da lei limitadora do investimento em equipamentos médicos pesados ou a estabilização da missão da ADSE”. com Sónia Trigueirão