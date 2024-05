Agente da Polícia Municipal de Lisboa agride condutor de tuk-tuk à cabeçada

O Bloco de Esquerda e o PAN exigiram esta sexta-feira ao presidente da autarquia lisboeta a abertura de um inquérito à agressão de um polícia municipal a um condutor de tuk-tuk, difundida num vídeo que circula nas redes sociais.

Num requerimento ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), a que a Lusa teve acesso, a vereadora do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias, informa que “está a circular nas redes sociais desde esta quinta-feira, 30 de Maio, um vídeo em que se pode observar um polícia municipal a dar duas cabeçadas a um condutor de tuk-tuk”, junto ao Cais das Colunas, no Terreiro do Paço.

“Esta é uma situação grave, sem prejuízo da acção de fiscalização da Polícia Municipal, não é possível que o uso de cabeçadas seja um uso de força legítima por parte das forças policiais”, salienta Beatriz Gomes Dias.

Também o PAN solicitou à Câmara Municipal de Lisboa "esclarecimentos sobre o que aconteceu e que medidas disciplinares serão aplicadas caso se comprove a má conduta por parte dos agentes envolvidos na ocorrência".

Num vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter) vê-se um agente da polícia municipal de Lisboa a correr em direcção a um condutor de um tuk-tuk, acompanhado de outro agente, e a dar-lhe uma cabeçada.

O polícia grita com o jovem e depois, interpelado por outro jovem apontando-lhe o dedo na sua direcção grita: “Tira-me o dedo da cara, tira-me o dedo da cara, tira-me o dedo da cara, tu, pá”.

“Documentos para cá”, ordena o agente para o condutor, estacionado antes da passadeira de peões entre a Praça do Comércio e o Cais das Colunas, e, pouco depois, volta a dizer-lhe que lhe está “a exigir os documentos”. Os dois polícias posicionam-se em frente ao jovem, que levanta os dois braços, e o mesmo agente dá-lhe outra cabeçada e empurra-o para os bancos da frente do tuk-tuk”.

No requerimento, o BE “considera que é necessário que seja aberto um inquérito a esta acção deste polícia municipal para compreender o que aconteceu e garantir que este tipo de atitudes não é repetido pela Polícia Municipal”.

A vereadora questiona ainda Carlos Moedas (PSD) se a câmara tem “conhecimento deste vídeo” e se a autarquia vai “abrir um inquérito para apurar o que aconteceu?”. “Como irá a CML proceder para que não se repitam este tipo de acções com o que parece ser uso ilegítimo de força por parte da Polícia Municipal?”, pergunta ainda Beatriz Gomes Dias.

Questionada a Câmara de Lisboa, fonte oficial remeteu eventuais esclarecimentos directamente para “a Polícia Municipal” através de e-mail, não tendo a Lusa até ao momento recebido resposta.