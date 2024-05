Rui Tavares sonha que Paupério não seja eleito pelo Livre?

Dada a ausência de Rui Tavares e das figuras de topo do partido na campanha eleitoral para as eleições europeias, Francisco Paupério tem feito uma campanha solitária que põe a nu divergências internas. Neste sábado, o comício do Porto será a tentativa de o Livre se mostrar unido. Mas e depois do comício? O que se está a passar na campanha do Livre?

