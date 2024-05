Mais de 252 mil inscreveram-se para votar antecipadamente. É o segundo registo mais alto de sempre

Inscreveram-se 252.209 eleitores para votar antecipadamente no próximo domingo, dia 2, uma semana antes das eleições europeias de 9 de Junho, segundo dados oficiais do Ministério da Administração Interna, divulgados ao PÚBLICO. Este é o segundo número mais alto desde que a modalidade foi alargada a todos, em 2019, precisamente na última vez que os portugueses foram às urnas para eleger os seus representantes no Parlamento Europeu.

O número elevado de inscritos para o voto antecipado pode estar relacionado com a data destas eleições europeias, já que esta é uma altura em que muitos portugueses aproveitam os feriados – a 10 de Junho é Dia de Portugal e no dia 13 celebra-se o Santo António, padroeiro da cidade de Lisboa – para tirar férias.

De acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, só por uma vez o número de inscritos superou o agora registado. Em 2022, as eleições legislativas contaram com 315.785 inscritos para o voto antecipado. Também em 2021 o valor foi elevado – nas eleições presidenciais desse ano, inscreveram-se 246.922 pessoas –, o que é justificado pelo MAI com a pandemia, que levou mais eleitores a escolher este modelo.

Na última vez que os portugueses foram chamados às urnas – nas eleições legislativas de 10 de Março –, o número de inscritos chegou aos 208.007.

Nas eleições europeias de 2019, acto eleitoral que contou com uma abstenção a rondar os 70%, quando a modalidade de voto antecipado foi alargada a todos os eleitores, o número de inscritos foi de apenas 19.584. Até 2019, para usufruir do voto antecipado, os eleitores precisavam de cumprir requisitos específicos como ser estudante deslocado, estar internado ou preso.

Há quem se inscreva para o voto antecipado mas depois desista de usufruir da modalidade. No entanto, a percentagem de eleitores que comparece, só por uma vez foi inferior a 80%. Nas europeias de 2019, apenas 68,7% dos inscritos votaram antecipadamente, já nas últimas eleições 93,8% dos inscritos votaram a 3 de Março.

As eleições europeias de 9 de Junho serão marcadas pela possibilidade de todos os eleitores poderem votar em mobilidade, ou seja, ainda que optem por ir às urnas no dia 9, podem votar em qualquer mesa de voto, no território nacional ou nos consulados, postos e embaixadas portuguesas no estrangeiro. No entanto, de acordo com a última sondagem do Cesop - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP E Antena 1, realizada entre 13 e 18 de Maio, 64% dos eleitores ainda não sabiam que podiam optar por votar em qualquer mesa de voto, sem inscrição prévia necessária.

O prazo para a inscrição no voto antecipado terminou dia 30 de Maio e os eleitores puderam escolher o local pretendido para votar.