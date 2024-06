Depois de Abril, outro mar

O 25 de Abril foi um acontecimento transformador da relação de Portugal com o mar e não de afastamento das instituições e da sociedade, em geral, relativamente aos assuntos do mar e à identidade marítima. Durante e depois da Revolução, o mar não foi proscrito pela elite política e pelas instituições, apesar do declínio inexorável das atividades marítimas tradicionais, ainda que, em muitos aspetos, as políticas públicas do mar tenham sido intermitentes e revelado fragilidades.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt