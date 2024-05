Seis milhões para Rabo de Peixe

Olá.

A plataforma que mais assinantes tem mundo fora revelou na semana passada a sua segunda batelada de informação intitulada What We Watched: A Netflix Engagement Report, que diz respeito aos meses entre Julho e Dezembro de 2023. Para que serve? Para fazer listas, perceber a popularidade de alguns títulos e, para quem quiser, mergulhar fundo no cruzamento de dados para compreender como alguns filmes superam qualquer série ou vice-versa. Ou para concluir que por ter havido o concurso Squid Game: The Challenge, aumentaram as visualizações da série de ficção Squid Game, ou que mesmo tendo aumentado o número de subscritores no mesmo período, foram consumidas menos horas de Netflix do que no primeiro semestre do ano.

Mas o mais importante é que são dadas as visualizações, que podemos concordar em discordar que equivalem a espectadores. E por isso podemos dizer que Rabo de Peixe, a mais bem sucedida série original portuguesa feita para a Netflix, teve dois milhões de espectadores no último semestre de 2023. Estreada globalmente a 26 de Maio, no último relatório (que não incluía ainda o número de visualizações, a que se chega dividido o número total de horas vistas pela duração do título), tinha tido três vezes mais de horas de visualização. Portanto, extrapole-se, pelo menos seis milhões de pessoas viram Rabo de Peixe até ao final de 2023.

Enquanto a rodagem da série recomeça, para a segunda temporada, pelos Açores, pode-se olhar para o resto da lista para saber o que se andou a ver mundo fora.

No geral, nas séries, a mais vista foi One Piece, com 71,6 milhões de espectadores, seguida da mini-série Liebes Kind, com 52,5 milhões, da série limitada Who is Erin Carter? (59,1 milhões), das terceiras partes da série francesa Lupin (49,7 milhões) e da série de fantasia The Witcher (47,9 milhões), acompanhados depois pelo fim de Sex Education (46,3 milhões), da série documental Beckham (43,9 milhões) e pelos desenhos animados cantados CoComelon (37,6 milhões). Findam o top 10 a quinta temporada de Virgin River e a segunda de The Lincoln Lawyer.

Nos filmes, não havia margem para dúvidas: Deixar o Mundo Para Trás e os seus Teslas assustadores juntou 121 milhões de espectadores na TV e Agente Stone, com várias cenas de acção filmadas em Lisboa, agregou 109,6 milhões de pessoas. São duas produções Netflix e que parecem servir os novos propósitos da plataforma: menos autoral, mais impacto.

Netflix

Sexta-feira, 31 de Maio

Uma Parte de Ti — Filme sueco sobre uma jovem de 17 anos confrontada com uma tragédia e com uma mudança de vida que a equipara a quem sempre quis: à irmã mais velha, Julia.

Nem Mais Uma — Série espanhola sobre a denúncia de uma violação e as dúvidas sobre as acusações, identidades e amizades que rodeiam um perfil online que fala do caso. Alma, Greta e Nata são melhores amigas e conhecem-se desde crianças. Oito episódios.

Terça-feira, 4 de Junho

Ricos a Qualquer Preço — Filme italiano que serve de sequela à história da família Delle Fave, desta feita em férias em Menorca para proteger a avó e a sua herança de um sedutor que se quer casar com ela e depois fazê-la desaparecer. A solução da família é matar o putativo homicida.

Jo Koy: Live From Brooklyn — Jo Koy regressa à Netflix para falar sobre redes sociais, envelhecimento.

Quarta-feira, 5 de Junho

Sob as Águas do Sena — Filme que aproveita o facto de os Jogos Olímpicos este ano terem como palco Paris para fazer um "monster movie" paralelo — estamos em 2024 mas em causa está o Campeonato Mundial de Triatlo, que tem uma etapa, naturalmente, no Sena. Mas, azar tipo Sharknado, há um tubarão nas profundezas do rio.

Como Assaltar um Banco — Documentário que recua até à Seattle dos anos 1990 para acompanhar a história do melhor ladrão de bancos do mundo, que tem recursos à la Missão: Impossível. Mas tudo se torna urgente quando as autoridades conseguem apanhar-lhe o rasto e ele decide dar um último golpe.

Quinta-feira, 6 de Junho

Baki Hanma VS Kengan Ashura — Cruzamento de histórias animé muito esperado, mistura a série manga Baki, sobre o confronto entre Baki Hanma, o mais jovem dos campeões das lutas clandestinas, e o seu pai, Yujiro Hanma, tido como a criatura mais forte do mundo. Por outro lado há a manga Kengan Ashura, que envolve um empregado de escritório, Kazuo Yamashita, no mundo das artes marciais e nos combates Kengan — criados para as empresas resolverem disputas.

Sweet Tooth — Terceira temporada da série da Warner Bros. Television que tem entre os produtores Robert Downey, Jr. e que adapta a série de BD de Jeff Lemire para a DC Comics. O grupo central da história parte para o Alasca em busca da mãe de Gus (Christian Convery), Birdie (Amy Seimetz), que está a tentar descobrir as origens da mortífera Doença que marca o ambiente desta história. Novas ameaças e novos amigos surgirão no enredo.

Disney+

Terça-feira, 4 de Junho

Clipped: Escândalos nos Los Angeles Clippers — Série do canal FX sobre o escândalo da NBA que teve tudo: sexo, racismo, traição, azar e desporto. Baseia-se no óptimo podcast do programa 30 for 30 do canal ESPN, The Sterling Affairs, e vai aos bastidores do caso Donald Sterling, desde o seu adultério aos comentários racistas, além da equipa mais amaldiçoada da liga norte-americana.

Quarta-feira, 5 de Junho

Star Wars: A Acólita — É uma estreia particularmente sensível a desta série. Há uma ordem na Disney para fazer menos e melhor nos seus franceses milionários, e A Acólita estreia-se pouco depois de isso ser público. Será escrutinada precisamente sobre se é uma gordura extra ou carne do lombo Star Wars — e dá-se também o caso de várias cenas terem sido filmadas na Madeira e, para quem já as viu, pode dizer-se que a curiosidade dos portugueses e madeirenses será justificada. A série passa-se centenas de anos antes da saga Skywalker e matiza mais os Jedi e tem um ambiente algures entre o género das artes marciais e o do mistério. Tem um grande trunfo chamado Leslye Headland (Russian Doll) ao leme.

Filmin

Sábado, 1 de Junho

Destinos Opostos — Clássico de Bob Rafelson, de 1970, é um dos mais relevantes títulos de início de carreira de Jack Nicholson.

O Último Dever — Mais Jack Nicholson, desta feita filmado por Hal Ashby no papel que lhe deu a Palma para Melhor Actor em Cannes.

Terça-feira, 4 de Junho

Sob Controlo — Sátira francesa sobre a ineficácia da classe política que arranca quando Marie Tessier (Léa Drucker) é nomeada ministra dos Negócios Estrangeiros no dia em que cinco europeus, incluindo dois franceses, são feitos reféns por terroristas. Tessier não está preparada para não lidar com a crise como se fosse um problema pessoal e perde o controlo — muitas cenas são inspiradas em histórias do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês contadas ao autor.

Quinta-feira, 6 de Junho

Os Piores — "Dramédia" de Lise Akoka e Romane Gueret centrada num grupo de adolescentes do mesmo bairro escolhido para entrar numa longa-metragem.

A Última Noite em Milão — Thriller mais visto do ano em Itália, diz a Filmin, sobre o último dia antes da reforma de um polícia milanês.

Noite Turva — Diogo Salgado realizou o filme que recebeu o prémio de melhor filme português no Curtas de Vila do Conde e que foi seleccionado para Cannes. Um cruzamento de recordações de infância e trauma, com mistério.

Aos Dezasseis — Homenagem de Carlos Lobo à cultura do skate, sobre a adolescência e as suas inquietações e desejos.

Prime Video

Segunda-feira, 3 de Junho

Amar... de Novo — Filme sobre uma jovem, interpretada por Priyanka Chopra, que tenta ultrapassar a morte do noivo mandando SMS para o número de telemóvel do falecido. O homem a quem o número foi atribuído corresponde.

Globoplay

Domingo, 2 de Junho

Religare Queer — Série de cinco episódios de uma hora que independentemente contam histórias de mulheres pertencentes à comunidade LGBTQIA+, com a nuance do foco nas suas relações com a fé.

Segunda-feira, 3 de Junho

O Dono do Mundo — Novela já "clássica" com Antônio Fagundes em que este aposta que terá relações sexuais com a noiva (Malu Mader) de um seu funcionário no dia do casamento. O noivo descobre e morre num acidente devido ao choque. A vingança da noiva alimenta a trama subsequente.

Quinta-feira, 6 de Junho

Vidas Que Transcendem — Série documental de cinco episódios sobre vidas de pessoas transgénero, transformistas e não-binárias e as suas experiências com práticas de bem-estar e desporto.

Perdido no streaming

Laura Dern e Mike White. Ou seja, os caminhos da eterna actriz de David Lynch e do autor de The White Lotus cruzados em duas temporadas de pura descoberta. Ela ainda não tinha feito Big Little Lies, ele ainda não tinha feito a série que o tornou mesmo famoso, e a comédia de "local de trabalho" nunca se cruzou assim com os vapores da mania do bem-estar, das mulheres que "lean in" à maneira de Sheryl Sandberg e da megalomania das melhores intenções (salvar a sua empresa, salvar o planeta). A Amy de Dern é intensa, muito intensa, e tem Luke Wilson ou Molly Shannon para lhe servir de chão onde ressaltar. Enlightened está na Max, ambas as temporadas.

Ler para ver

PÚBLICO: Já podemos falar sobre Jerrod Carmichael Reality Show

PÚBLICO: Lisboa é cenário e protagonista de uma nova série espanhola para a Disney+

PÚBLICO: Lucasfilm confirma que a Madeira é o "lugar mágico" da nova série Star Wars

The New York Times: Leslye Headland Hopes the Force Is With The Acolyte

The Guardian: From Sherlock to Nathan Barley: Benedict Cumberbatch’s best ever TV roles

AVClub: On TV, 2024 is the year of the yearn

Até ao Próximo Episódio.