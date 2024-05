Livros que cruzam o Atlântico 4

Newsletter Encontro de Leituras #4 -Sexta-feira, 31 de Maio de 2024

Cartas para minha avó.

Djamila Ribeiro.

Companhia das Letras • 200 pp • R$ 54,90

Editorial Caminho • 240 pp • € 15,90



As duzentas páginas da autobiografia Cartas para minha avó carregam o resultado de um processo que custou — e muito — a Djamila Ribeiro. Para a filósofa foi difícil elaborar algumas dores após revisitar as memórias da sua família. Ela, no entanto, assegura que este é o livro que mais gostou de escrever.

A obra é o tema de Junho do clube Encontro de Leituras, a parceria editorial entre o PÚBLICO e a revista brasileira Quatro Cinco Um. Conversas à volta de livros publicados nos dois lados do Atlântico. O encontro online acontece no dia 11 de Junho, às 18h no Brasil e às 22h em Portugal. Cartas para minha avó, lançado no Brasil pela Companhia das Letras em 2021, acaba de sair também em Portugal, pela Caminho.

"Foi importante entrar em contacto com (e reconhecer) esse feminino na minha família. São quatro mulheres negras em diálogo — eu, minha mãe, minha avó e minha filha —, trazendo esse lugar da valorização desse cuidado, que não é reconhecido na nossa sociedade. Coloco essas mulheres em um lugar de protagonismo na construção das nossas famílias", disse a escritora brasileira, em 2022, à Quatro Cinco Um.

Também em Setembro do ano passado Djamilia Ribeiro deu uma entrevista ao PÚBLICO.

O Encontro de Leituras é aberto a todos os que queiram participar. A ID é a 821 5605 8496 e a senha de acesso 719623. Entre na reunião Zoom através do link.

Dia: 11 de Junho, terça-feira

Hora: às 18h do Brasil e 22h de Portugal

Evento online e gratuito, via Zoom

(Em cima, Djamila Ribeiro fotografada por Marcos Bakker/Divulgação)

O PÚBLICO lançou um portal com todos os encontros do clube, que até Janeiro tinha a Folha de S.Paulo como parceira brasileira. As conversas são gravadas, editadas e publicadas num podcast.

História

(Fotografia de Fernando Venâncio. Divulgação)

A vida do português

Da Galécia Magna ao Brasil, linguista retraça o nascimento e os caminhos da nossa língua

"A história das línguas é um tema fascinante. Muito desse fascínio vem do próprio redesenho gradual e contínuo pelo qual passa, implacavelmente, a estrutura gramatical e lexical das línguas. Mas vem também de como as transformações socioculturais afectam a estrutura das línguas; e vem, por fim, dos muitos mistérios que a linguística histórica não conseguiu dissolver, apesar de seus ingentes esforços teórico-empíricos — que já somam mais de dois séculos — para deslindar os processos das mudanças linguísticas.

[...] Fernando Venâncio, linguista português que trabalhou por várias décadas na Universidade de Amesterdão, se soma a esse grupo de renovadores dos estudos da história da língua. Seu livro Assim nasceu uma língua: sobre as origens do português, de grande e merecido sucesso editorial em Portugal (lançado em 2019, já está em sua sétima edição), chega agora ao Brasil pela Tinta-da-China Brasil, selo editorial da Associação Quatro Cinco Um, com substancioso prefácio do linguista Marcos Bagno, da Universidade de Brasília.

Leia na íntegra o texto de Carlos Alberto Faraco na Quatro Cinco Um. Quando o livro foi publicado em Portugal, Fernando Venâncio foi entrevistado por Nuno Pacheco. Leia.

Deslembramentos | Ondjaki

(Gravura de traçados de uma mesa de corte, de Jordi Burch, 2021)

"o todo e as partes dançantes

o velho ainda me visita nos pensamentos da minha imaginação. e eu ainda sou esse que pode descobrir fascínio na lentidão secreta de um movimento mínimo

há quanto tempo foi que estive nesse lugar tão dentro, onde o corpo aprende (a cada curto instante) coisas que são incríveis por serem novas

e que em sendo novas

descerram tão pacata aprendizagem…..?

*

ali se reaprendia (entendi mais tarde) a respirar.

a expandir a capacidade de entender que se respira mais além do pulmão, mais além do movimento óbvio, mais além do diafragma. respirar é, passa a ser, a harmonia de entender a respiração como um todo formado por partes que dançam.

postura. contenção de velocidade. e ritmo.

adaptação entre copiar o movimento e aprender a fazer o movimento sem (mais) copiar."

Leia na íntegra a crónica do escritor angolano Ondjaki na Quatro Cinco Um.

Podcast da revista Quatro Cinco Um Adeus, Salazar



Nos cinquenta anos da Revolução dos Cravos, episódio especial reconstitui o dia que inaugurou a democracia em Portugal



O 110.º episódio o 451 MHz, o podcast da revista dos livros, é especial e fala sobre como nasce a democracia. Ou, ainda, sobre como, há 50 anos, uma revolução popular derrubou a mais longa ditadura da Europa. O dia que inaugurou as cinco décadas de vida democrática e transformou radicalmente a vida das pessoas e o lugar de Portugal no mundo.

Quem conta essa história são brasileiros e portugueses que viveram o 25 de Abril e suas consequências culturais, políticas e sociais: os jornalistas Leão Serva, Joana Gorjão Henriques (jornalista do PÚBLICO) e Ruy Castro, os historiadores Fernando Rosas e Luiz Felipe de Alencastro e a escritora Dulce Maria Cardoso. O episódio foi realizado com apoio do Camões Instituto da Língua Portuguesa e da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Leia mais e ouça o episódio.

Nas Montras e Vitrines — Livros que cruzaram o Atlântico

Bíblia ― Volume IV: Antigo Testamento – Os Livros Sapienciais. Taduzido por Frederico Lourenço

Traduzido directamente do grego pelo professor e tradutor português, o quarto dos seis volumes da colecção reúne o que ficou conhecido como "literatura sapiencial", como os livros Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria, Salmos, Salmos de Salomão, Odes e Provérbios. Lourenço examina as origens do livro e suas dimensões literárias.

Companhia das Letras • 936 pp • R$ 199,90

Quetzal Editores • 408 pp • € 19,90 (Tomo 1) • 528 pp • € 22,20 (Tomo 2)

Utopia. Raquel Varela e Robson Vilalba. A historiadora portuguesa e o ilustrador curitibano narram na graphic novel os acontecimentos revolucionários em Lisboa a partir da perspectiva de um homem do povo. Veneta • 184 pp • R$ 59,90

Na capa temos uma entrevista ao rapper e activista angolano MCK, pseudónimo de Katrogi Nhanga Lwamba, que edita agora o seu quinto álbum de originais e tem um concerto marcado para o dia 7 de Junho no Musicbox, em Lisboa.

Até para a semana.