Wembley-Lisboa-Paris-Roma, paragens obrigatórias

Estádio de Wembley, sábado à noite, 20h (TVI). É sob os holofotes de um dos mais míticos recintos desportivos mundiais que, pela oitava vez, vai decorrer o jogo mais importante da campanha europeia de clubes. O incontornável Real Madrid (14 títulos) mede forças com o improvável Borussia Dortmund (um) na final da Liga dos Campeões, naquele que será o quinto embate decisivo entre clubes espanhóis e alemães. Real e Borussia já mediram forças em 14 ocasiões, sem na Champions, com vantagem para os "merengues" (seis triunfos, cinco empates, três derrotas).

No domingo, começa oficialmente a preparação da selecção nacional para o Euro 2024, com a concentração dos jogadores, sendo que há um jogo particular já agendado para terça-feira. Será diante da Finlândia, no Estádio de Alvalade (19h45, RTP), e constitui o primeiro de três testes a realizar antes da viagem para a Alemanha (os outros dois terão como adversários a Croácia e a República da Irlanda).

A sétima paragem da temporada 2024 do Mundial de MotoGP será feita em Itália, sede do autódromo de Mugello. Jorge Martín (duas vitórias) e Francesco Bagnaia (três), ambos em Ducati, têm travado um duelo interessante na frente da classificação, estando separados por 39 pontos, com vantagem para o espanhol. Quanto a Miguel Oliveira (Aprilia), que foi 10.º na corrida anterior, na Catalunha, parte para este fim-de-semana na 13.ª posição do Mundial de pilotos. A sprint race está marcada para sábado, às 14h, e a corrida principal para domingo, às 13h.

Na meca da terra batida, prossegue o torneio de Roland Garros, já sem Rafael Nadal (e sem o português Nuno Borges), mas com Novak Djokovic e Alexander Zverev a deixarem sinais positivos. Este torneio do calendário do Grand Slam vai entrar na derradeira e decisiva semana, com a número um do ranking feminino, Iga Swiatek, bem lançada para o terceiro troféu consecutivo (e o quarto nas últimas cinco edições), depois de ter garantido lugar nos oitavos-de-final.

Na quinta-feira, é dado o tiro de partida para os Campeonatos da Europa de atletismo, que assentam arraiais em Roma. Nesse dia, disputam-se apenas as qualificações do lançamento do peso, mas ao longo dos dias seguintes poderemos ver em exibição 49 atletas portugueses na capital italiana. Trata-se da maior comitiva nacional neste evento, encabeçada por Pedro Pablo Pichardo, que, no triplo salto, assumirá o papel de mais forte candidato às medalhas.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

Os problemas levantados em 2024-25 pelas questões da multipropriedade.

O apertar do cerco aos comportamentos inadequados em Roland Garros.

O fim da edição 2023-24 da Liga saudita - e o que nos reserva para o futuro.

A saída iminente de Sérgio Conceição, mais do que um treinador no FC Porto.