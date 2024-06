Vários feridos em ataque na Alemanha contra elementos de grupo anti-islâmico

O agressor, que utilizou uma faca no ataque, foi atingido a tiro pela polícia. “A violência é absolutamente inaceitável na nossa democracia”, reagiu o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Várias pessoas ficaram esta sexta-feira feridas, incluindo um polícia, em Mannheim, na Alemanha, por um homem que atacou com uma faca alegados elementos de um grupo anti-islâmico de extrema-direita, noticiou a imprensa alemã.

A polícia não deu quaisquer pormenores, dizendo apenas que várias pessoas foram feridas com facadas.

O incidente na Marktplatz, no centro de Mannheim, ocorreu pouco depois das 11h30 locais (10h30 em Lisboa). O agressor foi imobilizado pela polícia com um tiro e ficou ferido.

“A violência é absolutamente inaceitável na nossa democracia”, reagiu o chanceler alemão, Olaf Scholz, nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

Scholz referiu-se ao agressor como o “autor de um atentado” e descreveu as imagens do ataque como horríveis.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um jovem armado com um punhal a esfaquear várias pessoas no centro de Mannheim. Vários homens tentaram imobilizá-lo no chão, mas não conseguiram.

O agressor conseguiu levantar-se e atingir um polícia nas costas, antes de outro agente o neutralizar com um tiro.

Segundo vários meios de comunicação social, incluindo os diários Bild e Frankfurter Allgemeine, o ataque visava principalmente Michael Sturzenberger, um conhecido activista anti-islâmico no país.

Sturzenberger preparava-se para discursar num comício organizado pelo “Movimento dos Cidadãos Pax Europa” (BPE), no centro de Mannheim, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes a sul de Frankfurt, no Sudoeste da Alemanha.

Este movimento político, que tem como objectivo denunciar “os perigos da influência do islão político nas sociedades democráticas da Alemanha e da Europa”, relatou “um ataque com faca” a Sturzenberger na sua página na Internet.

Sturzenberger, bem como “vários voluntários do BPE e um polícia, foram feridos com facas”, alguns deles “muito gravemente”, disse o movimento, citado pela AFP.

Um elemento do movimento disse ao Bild que Sturzenberger ”foi atingido numa perna e na cara”, e estava a ser “operado de urgência.

De acordo com o BPE, o polícia foi ferido no pescoço e nas costas. O agente foi levado para o hospital para ser operado, segundo o Frankfurter Allgemeine.

Sturzenberger, 59 anos, foi anteriormente porta-voz do partido conservador bávaro CSU em Munique e participa activamente em várias organizações de extrema-direita e anti-islâmicas.