Primeiro-ministro da Eslováquia teve alta duas semanas depois de ter sido baleado

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, teve alta do hospital onde estava internado há duas semanas depois de ter sido baleado e ferido gravemente à saída de uma reunião do Governo na localidade de Handlova, no passado dia 15 deste mês.

A notícia da alta médica foi dada pela directora do hospital, Miriam Lapunikova em declarações aos jornalistas citadas pelo site eslovaco tvnoviny.sk. Nas declarações, a directora agradeceu ainda ao primeiro-ministro por ter sido “um paciente disciplinado”, assim como à equipa médica, às forças armadas e “todos pela forte energia positiva”.

Fico estava internado no Hospital Universitário F. D. Roosevelt, na cidade eslovaca de Banska Bystrica, onde foi tratado por ferimentos causados por quatro tiros à queima-roupa. Enquanto esteve internado, segundo o The Guardian, o chefe do Governo eslovaco foi operado duas vezes, a primeira logo à chegada e a segunda no dia seguinte, para retirar tecido morto das feridas provocadas pelas balas.

Segundo o jornal online Dennik N, Robert Fico está “independente” e caminha agora com a ajuda de muletas e será tratado em casa pelo seu médico de clínica geral.

O atirador, identificado pela imprensa eslovaca como Juraj Cintula, permanece em prisão preventiva depois de uma ordem do tribunal criminal da localidade de Preziok, segundo o diário inglês.

Apesar da saído do internamento, não é certo quanto tempo demorará até Robert Fico voltar à actividade plena como primeiro-ministro. O ministro dos Negócios Estrangeiros eslovaco, Juraj Blanár, disse ao órgão de comunicação eslovaco Aktuality que “seriam necessários mais alguns meses para que pudesse exercer plenamente as suas funções”.