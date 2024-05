Donald Trump culpado. E agora? Pode ir preso?

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi considerado culpado das 34 acusações criminais de que foi alvo em Manhattan, Nova Iorque, num caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma antiga actriz de filmes pornográficos. Com esta decisão, conhecida na noite desta quinta-feira, Trump torna-se no primeiro ex-Presidente ou Presidente dos EUA a ser condenado num processo-crime. E agora, o que pode acontecer a Donald Trump?

