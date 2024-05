Ataques norte-americanos e britânicos contra Houthis causam pelo menos dois mortos no Iémen

Os militares dos EUA e do Reino Unido lançaram ataques contra alvos Houthi no Iémen nesta quinta-feira, como parte dos esforços para impedir o grupo militante continuar a interrupção do transporte marítimo no Mar Vermelho. A Al Masirah TV, gerida pelos houthis, deu conta de pelo menos duas pessoas mortas.

O Comando Central dos EUA disse, em comunicado, que as forças norte-americanas e britânicas atingiram 13 alvos em áreas do Iémen controladas pelos Houthi.

O Ministério da Defesa britânico acrescentou que a operação conjunta visou três locais na cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho, que, segundo o comunicado publicado no site ​do governo inglês, abrigava drones e armas terra-ar.

A televisão Al Masirah, dirigida pelos Houthi, registou pelo menos dois mortos e 10 feridos em ataques contra um edifício de rádio no distrito de Al-Hawk, em Hodeidah.

"Como sempre, foi tomado o máximo cuidado no planeamento dos ataques para minimizar qualquer risco para civis ou infra-estruturas não militares", afirmou o Ministério da Defesa britânico num comunicado. "A realização dos ataques durante a noite também deveria ter atenuado ainda mais esses riscos."

Os meios de comunicação social dirigidos pelos Houthi afirmam que foram lançados 13 ataques contra o Iémen, incluindo seis contra a capital Sanaa.

Os Houthis, que controlam a capital do Iémen e as áreas mais populosas, atacam a navegação internacional no Mar Vermelho desde Novembro em solidariedade com os palestinianos na guerra entre Israel e os militantes do Hamas, atraindo ataques de retaliação dos EUA e do Reino Unido desde Fevereiro.