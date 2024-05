Ocupantes da Quinta dos Ingleses, em Cascais, abandonam terreno

As cerca de 50 pessoas que ocupavam ilegalmente um terreno da Quinta dos Ingleses, em Cascais, "acederam ao pedido de desocupação" da construtora Alves Ribeiro e encontraram uma solução alternativa, disse, esta sexta-feira, à agência Lusa fonte da empresa.

Segundo a mesma fonte, numa nota, os ocupantes, que têm até às 24h desta sexta-feira para abandonar o terreno, "estão a aceder ao pedido de desocupação e a sair ordeiramente do local", na zona de Carcavelos. "Desde o início, a Alves Ribeiro mostrou-se disponível para ajudar nesta transição e esse apoio está a ser prestado a quem o solicita", indicou a empresa.

Em causa está a concretização do Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos-Sul (PPERUCS), promovida pela empresa, que prevê a requalificação paisagística da Quinta dos Ingleses através da criação de um parque urbano e da construção de um empreendimento habitacional, com comércio, serviços e hotelaria. A execução do plano colocou em causa a permanência neste espaço de cerca de 50 pessoas, de várias nacionalidades, que ali criaram um "parque de campismo" improvisado e que foram instadas a abandoná-lo até 31 de Maio.

No entanto, apesar de terem acedido ao pedido, alguns dos campistas acabaram por se deslocar para terrenos contíguos, fora da vedação da Alves Ribeiro, disse à Lusa o vice-presidente da associação SOS Quinta dos Ingleses, Pedro Jordão, que tem contestado o plano de urbanização. Segundo Pedro Jordão, encontram-se naquele local cerca de 30 pessoas e perto de duas dezenas de tendas.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara Municipal de Cascais referiu que este terreno é também privado e integra a Reserva Ecológica Nacional (REN).

Entretanto, a associação SOS Quinta dos Ingleses está a ponderar interpor na próxima semana uma nova providência cautelar para suspender a intervenção prevista na Quinta dos Ingleses. Pedro Jordão referiu que o parlamento já aceitou uma petição pública que tinha sido lançada pela associação e que já foram realizadas reuniões com a maioria dos partidos com assento parlamentar.

Em Maio de 2021, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, afirmou na Assembleia da República que a autarquia, no distrito de Lisboa, não tem capacidade para travar o projecto de urbanização da Quinta dos Ingleses, alegando que isso implicaria o pagamento de uma "indemnização incomportável", uma vez que os promotores "têm direito adquirido sobre aqueles terrenos".

O Bloco de Esquerda e o PAN já apresentaram no Parlamento projectos de resolução (sem força de lei) para preservar e salvaguardar a Quinta dos Ingleses.