Jared Leto enche Praça do Comércio com música num concerto de rua (quase) espontâneo

O vocalista dos Thirty Seconds To Mars foi para a rua de viola em riste e, com o guitarrista Stevie Aiello, improvisou um concerto para quem passeava pela baixa lisboeta na tarde desta quinta-feira.

Foi nas redes sociais que Jared Leto deu a conhecer a sua ideia. No Instagram, escreveu ao início de quinta-feira e depois do concerto que encheu o Meo Arena, na véspera: “Vocês foram fantásticos, temos uma surpresa hoje para vocês.” Já no Twitter, surge em vídeo, ainda na noite do concerto, no lobby de um hotel lisboeta, a anunciar que estarão “presentes amanhã [quinta] na Praça do Comércio para tocar no violão”. E a promessa não era infundada.

Jared Leto con algunos fans en Lisboa, Portugal ???? pic.twitter.com/ftBTO8xQYu — Marysun ?? (@fak3plastic) May 30, 2024

No final da tarde de quinta-feira, Jared Leto surpreendeu quem passeava pela Praça do Comércio, ao aparecer acompanhado do guitarrista Stevie Aiello, para um concerto improvisado. Ainda antes de começar a tocar, nos vários vídeos partilhados nas redes sociais, ouve-se Leto a pedir à multidão que faça uma roda mais aberta para que possa actuar, mas a proximidade com os fãs não é evitada. Certo é que, depois de vários temas, junto à Estátua Equestre de Dom José I, mas também sob as arcadas dos edifícios, o concerto acabaria por se transformar numa romaria, obrigando até o trânsito a parar.

Esta não é a primeira vez que Jared Leto, de 52 anos, decidiu presentear os fãs com uma actuação de rua. Em Lisboa, em 2013, fez uma performance ao vivo improvisada na zona do Chiado, tocando os temas que os fãs lhe iam pedindo, mas também noutros pontos do globo: por exemplo, em 2018, enquanto promovia um novo álbum, fez um concerto pop-up no exterior do Jo's Coffee em Austin, Texas (EUA); ou, em 2019, na véspera do concerto agendado para o Festival UPark, em Kiev, o vocalista da banda Thirty Seconds to Mars pediu uma guitarra a um músico de rua e cantou algumas canções numa ponte da capital ucraniana. Nesta ronda de concertos europeus, também já tinha saído à rua para cantar, como aconteceu na Polónia, onde actuou na Praça do Mercado Principal de Cracóvia.

Leto destaca-se na música, mas também no cinema, tendo conquistado o Óscar de melhor actor secundário com O Clube de Dallas, pelo papel de Rayon, uma mulher transgénero toxicodependente com sida que se torna amiga de Ron Woodroof, personagem de Matthew McConaughey. Além do prémio da Academia, o seu desempenho valeu-lhe um Globo de Ouro e um Screen Actors Guild Award.