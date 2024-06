Em família: dos jardins do Presidente aos Lugares Invisíveis, a festa é das crianças

VISITA

Lugares Invisíveis

29 de Maio a 1 de Junho

Simultaneamente um espectáculo e um percurso, Lugares Invisíveis endereça aos mais pequenos (com pelo menos seis anos) um convite para deambular pelos espaços do Teatro Nacional de São João (Porto) – e espreitar alguns onde o olhar do público não costuma entrar.

Mais do que uma visita, é uma peça que vai contando histórias desses lugares dos bastidores, através da interpretação (e co-criação) de Ángela Diaz Quintela, Catarina Luís, Daniela Cruz, Nuno Preto e Samuel Martins Coelho.

Está em cena (ou melhor, fora dela) às 10h, 11h, 14h30 e 15h30 durante a semana, e às 10h, 11h e 15h no sábado, por 5€

FESTIVAIS

Festival Imaginário

1 e 2 de Junho

A Quinta da Ribafria, em Sintra, volta a ser palco de uma concentração de artes, família e natureza – a trindade que faz mover o Festival Imaginário e que, este ano, ganha mais um eixo: a liberdade que se manifesta “em cada espectáculo, actividade e sorriso”, promete a Byfurcação - Associação Cultural, que o organiza com o apoio da autarquia.

Entre espectáculos, contos, oficinas, jogos tradicionais, leituras, actividades na floresta e até falcões, as peripécias do malabarista-clown Thorsten Grutjen, a dança de Bolinha, a peça Sopa da Pedra pela Fio d’Azeite da Chão de Oliva e a percussão dos Porbatuka sobressaem como momentos a não perder no programa desta sexta edição. Tudo no aconchego de uma quinta histórica onde não faltam zonas para estender a manta de piquenique, passear ou fazer uma sesta.

O Imaginário funciona das 10h às 22h, fechando mais cedo no domingo, às 17h. Os bilhetes para diários custam entre 5€ (dos três aos 12 anos; seniores) e 10€ (a partir dos 13), ficando o pacote familiar (dois adultos e duas crianças) a 27€. O passe para os dois dias custa, respectivamente, 8€, 18€ e 50€. Crianças até aos três anos não pagam.

Foto Festival Imaginário Sandra Cruz

Leiria Kids Festival

1 e 2 de Junho

Dois dias em que a diversão é tão natural como os “lagos, ribeiros, locais para fazer piqueniques, espaços verdes e muitas sombras” da Quinta do Faria, na Caranguejeira (Leiria), o local onde se realiza este festival de “cor, boa disposição e momentos mágicos” para os miúdos, palavra da organização.

A esses tesouros juntam-se, este ano, duas novidades: um fluviário para conhecer as espécies dos rios (além dos animais da quinta) e a possibilidade de acampar ali mesmo, como num verdadeiro festival de Verão. Concertos para bebés, carrosséis, arborismo, insufláveis e divertimentos de água completam a experiência.

As portas estão abertas das 9h às 18h, com a entrada diária a custar 12€ (mais 5€ para o campismo), excepto para bebés até dois anos, que não pagam bilhete.

FESTAS

Dia da Criança no Palácio de Belém

1 de Junho

Em ano de Olimpíadas em Paris, é o desporto a marcar o ritmo da celebração do Dia da Criança no Palácio Nacional de Belém, em Lisboa. O convite é para andar pelos jardins da residência oficial do Presidente a carimbar um passaporte de modalidades olímpicas e paralímpicas, à medida que se experimenta canoagem, ténis (em campo insuflável), ciclismo, boccia, lançamento do peso, judo ou hipismo.

Estão presentes atletas a sério (até medalhados), para fazer demonstrações, orientar os aprendizes e sublinhar a “importância do exercício físico e de hábitos de vida saudáveis”, explica a nota de imprensa da iniciativa, promovida pelo Museu da Presidência da República, em parceria com os comités olímpico e paralímpico nacionais. Acontece das 10h às 19h, com entrada livre e a certeza de brindes e outras surpresas.

Serralves em Festa

31 de Maio a 2 de Junho

Em 50 horas ininterruptas – e gratuitas – de cultura contemporânea cabem chamarizes para toda a família, sejam os malabarismos da trupe Gandini Juggling, a tenda sem tecto nem paredes do circo Moi Jordana, os Cravos a dançar sob a direcção de Joana Providência, um espectáculo Esencial do Vaivén Circo, uma oficina de Cadernos para Reparar, O Estado do Mundo segundo a Formiga Atómica ou as toupeiras gigantes saídas da imaginação de Philippe Quesne e prontas para a (fan)farra.

Todos eles (e muitos outros) contribuem para a 18.ª edição de Serralves em Festa, no Porto, que ocupa a fundação (e alguns sítios fora dela) entre as 20h de 31 de Maio e as 22h de 2 de Junho. O programa detalhado pode ser consultado aqui.

MÚSICA

O Principezinho

1 e 2 de Junho

Aterra no Teatro das Figuras (Faro) o menino vindo de um planeta distante, onde tinha uma rosa para cuidar, que se cruza no deserto com um piloto que ali se despenhou e muda para sempre a visão dele sobre os laços entre as pessoas.

A história escrita por Antoine de Saint-Exupéry, que tantas vidas e gerações tem tocado desde a sua publicação, e já teve tantas versões, ganha vida nesta ópera de Rachel Portman, com libreto de Nicholas Wright, a que o Algarve assiste numa versão de concerto co-produzida pela associação cultural Fadas e Elfos e a Orquestra do Algarve. A adaptação portuguesa é da responsabilidade de Rui Baeta e Jorge Balça, que também encena. A direcção musical está entregue ao maestro Miguel Sepúlveda.

As récitas, dirigidas a maiores de seis anos, estão marcadas para sábado, às 21h30, e domingo, às 19h. Os bilhetes têm o valor de 17€, com redução para metade para quem tem menos de 12 anos.

Foto O Principezinho DR

TEATRO

Os Gatos

1 e 2 de Junho

O Tigre Ronrom, que dança bem e é arisco, a Sarapintada, que de dia está quieta e à noite ensina solfejo a ratos, e a dupla Matalote e Rapioca, que gosta de circo e de miar Singin’ in the rain, são alguns dos gatos que estão de volta ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, para dar vida à peça que a encenadora Teresa Gafeira imaginou a partir dos poemas d’O Livro dos Gatos, de T. S. Elliot.

Esta “espécie de aula de ‘gatologia’” da Companhia de Teatro de Almada, com os actores Diana Vaz, João Farraia, Miguel Martins e Pedro Walter, está em cena no sábado, às 16h; e no domingo, às 11h e 15h. Dirige-se a maiores de três anos e pede 10€ à entrada.

Por 1€ extra, os mais curiosos podem fazer Perguntas ao Palco!. São sessões de filosofia que entram em cena depois da peça e que formulam interrogações a partir dela. Aqui, não se querem respostas; o objectivo é “promover a reflexão, estimular a curiosidade e a empatia, e fortalecer o raciocínio lógico”.

Exercícios de Ser Criança e Outros Aprendimentos

Até 9 de Junho

A nova criação do Teatrão apresenta-se ao público. A inspiração vem da poesia do brasileiro Manoel de Barros. A concretização, do trabalho conjunto com alunos de escolas de Coimbra, de sete e oito anos.

O resultado é uma peça em que dois intérpretes – Eva Tiago e João Santos, que também a co-criaram com Filipa Malva, Isabel Craveiro, Miguel Cordeiro e Nuno Pompeu – “exploram elementos e vestem figuras de quatro poemas do autor”, explicam na nota de imprensa. Nesse processo criativo, quiseram ultrapassar “os limites do real e o imaginário, desafiando as concepções comuns do valioso, belo e útil” e recorrendo a palavras como “desimportâncias, despropósitos ou desheróis” para “olhar o mundo com a esperança da construção de futuros melhores”, acrescentam.

Pode ser visto na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra, com sessões às 17h de dia 1 de Junho e às 11h de 9 de Junho. Isto para as famílias. Para as escolas, as próximas acontecem a 31 de Maio e de 3 a 7 de Junho, às 10h30 e 14h30. O preço dos bilhetes vai de 4€ a 10€; a classificação é para maiores de seis anos.

EXPOSIÇÕES

Dalí Cybernetics e Living Van Gogh

1 de Junho

Dois pintores, duas experiências imersivas e, no Dia Mundial da Criança, duas oportunidades para mergulhar ainda mais profundamente no seu universo – e com benesses. A promessa vem de Dalí Cybernetics, a “viagem futurista pela mente e pela obra de Salvador Dalí” que torna surreal o Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, em Lisboa; e Living Van Gogh, que está instalada na Immersivus Gallery da Alfândega do Porto a recriar o imaginário, a imagética e o turbilhão interior do artista holandês.

Exclusivamente a 1 de Junho, os próprios artistas – leia-se: actores que lhes dão vida – vão andar pelas exposições a interagir com os visitantes. Também estão previstos jogos e diversões didácticas sobre temas como arte ou reciclagem.

No caso de Dalí, onde a animação acontece à tarde, das 15h30 às 19h, o percurso é ainda pontuado por um workshop de gomas ao pé das poltronas inspiradas no sofá-lábios de Mae West. No caso de Van Gogh, é possível vestir-lhe o casaco, pôr o seu chapéu e até gravar uma mensagem em modo deepfake com o seu rosto (entre as 10h e as 13h).

Só falta acrescentar o bónus: entrada gratuita para crianças (até 13 anos) em ambas as exposições. Os adultos que as acompanham pagam entre 8,50€ e 15€.

Dalí Cybernetics DR Living Van Gogh Rui Jorge Fotogaleria Dalí Cybernetics DR

PASSEIO

Praia das Rocas

31 de Maio a 15 de Setembro

O dia 31 de Maio marca a abertura da maior piscina de ondas do país para mais uma época de banhos, mesmo a tempo de aproveitar a onda de calor e levar as crianças a chapinhar no dia delas (ou noutro qualquer, até 15 de Setembro).

A Praia das Rocas, em Castanheira de Pêra, está oficialmente à espera de banhistas, sejam eles atraídos pelas referidas ondas artificiais, pelo ambiente familiar, pela vista para a serra da Lousã, pela ementa de actividades à margem (slide, escalada, canoagem e stand-up paddle, mas também hidroginástica e cisnes a pedais para os menos radicais), pela oportunidade de relaxar num espaço de sombras ampliado ou pela combinação de tudo isto, nesta praia fluvial que aproveita as águas translúcidas da ribeira de Pêra.

O complexo está aberto todos os dias, das 10h às 19h. Dependendo da altura do Verão e da escolha de um dia inteiro ou só tarde, apanhar esta onda custa entre 7€ e 9€ a crianças e seniores, e entre 9,50€ e 12,50€ a visitantes dos 11 aos 64 anos. O bilhete familiar (dois adultos e duas crianças) vai de 26€ a 34€. Mais informações aqui.