As duas décadas do MBA Executivo de referência no Norte do país

A ambição de contribuir para a formação de uma elite empresarial no Norte do País motivou a criação do MBA Executivo da Católica Porto Business School (CPBS), em 2004. Em apenas duas décadas, as metodologias de ensino inovadoras, o foco na experiência do aluno e o desenvolvimento de uma cultura de networking, com uma forte ligação ao tecido empresarial, fizeram deste um dos programas mais prestigiados em formação de executivos em Portugal e na Europa.

Pelas salas do campus, situado na zona da foz do Porto, bem perto das praias da cidade e do rio Douro, passaram estudantes portugueses e internacionais que hoje ocupam cargos de liderança em empresas de diversos sectores. “Desde o primeiro dia que o MBA Executivo teve como objectivo oferecer uma formação de excelência para executivos que desejem aprimorar as suas competências e os conhecimentos em gestão”, descreve o director da Católica Porto Business School, Professor João Pinto. “Quando analisamos as empresas em que os nossos alunos assumiram cargos de direcção e, em particular, as que eles criaram, creio que é razoável dizer que temos dado um contributo” para que a ambição inicial se tenha cumprido, completa o primeiro director da CPBS, Professor Alberto Castro.

Este percurso de sucesso é assinalado com a grande conferência 20 anos de MBA, que se realiza a 5 de Junho, a partir das 15h, na Católica Porto Business School. Através de testemunhos de antigos estudantes, docentes e parceiros, será abordado o MBA na perspectiva do passado e do presente, e o desenvolvimento pessoal associado a este MBA.

Participam como oradores os professores João Pinto e Luís Marques, director deste MBA, assim como Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. Numa mesa-redonda moderada pela Professora Sofia Salgado, partilharão experiências Hugo Ribeiro da Silva, CEO do Centro Porsche Porto, Joana Ronda, Directora de People & Culture da COLEP Packaging e o Professor Catedrático Arménio Rego. Vasco Ribeirinho, chairman da KPMG Portugal, abordará os novos desafios da gestão. O Professor Alberto Castro acolhe um debate sobre as (novas) práticas de gestão, com a participação de Carlos Mota Santos, CEO da Mota-Engil, Rui Ferreira, CEO Super Bock Group e Cristina Gaspar, Co-fundadora da Peres & Gaspar.

Foto João Pinto - Católica Porto Business School

“Estes 20 anos foram de Evolução, Inovação e Impacto. Ao longo desta jornada, o programa consolidou-se como uma referência na formação executiva em Portugal e, muito especificamente, na região Norte, adaptando-se às constantes mudanças do mercado e preparando os nossos alunos para os desafios do futuro”, descreve o Professor João Pinto. As unidades curriculares abordam hoje, por exemplo, temas como a transformação digital, a inteligência artificial, a sustentabilidade.

Quando o MBA surgiu, em 2004, recorda o Professor Alberto Castro, “tínhamos ambições de que o programa ajudasse a criar uma elite empresarial capaz de transformar as práticas da gestão em Portugal. Com três ênfases adicionais: a Região Norte e as PME como destinatários prioritários, a internacionalização como desígnio.” De facto, constata o Professor João Pinto, “A criação do MBA em conjunto com a AEP – Associação Empresarial de Portugal, com a parceria da ESADE de Barcelona, foi um momento transformador de uma realidade que, até então, não apresentava uma oferta deste nível na região Norte do País.” Ambos mantêm-se como parceiros com um papel fundamental, reconhece: “A AEP por proporcionar uma forte ligação ao tecido empresarial. A ESADE através da disponibilização de docentes para leccionarem do Porto e da preparação de uma semana imersiva de formação em Barcelona.” Aí, os estudantes do 2.º ano têm uma experiência interactiva numa empresa, conhecendo a sua realidade global e lidando com os conceitos mais relevantes de Gestão Estratégica.

Foto Alberto Castro - Católica Porto Business School

Esta experiência em escolas de negócios de topo europeias – também elas, tal como a CPBS, membros do restrito grupo de 1% de instituições em todo o mundo que detém a tripla acreditação AMBA, EQUIS e AACSB – é um ponto forte deste MBA. Os estudantes têm, igualmente, uma experiência, no segundo ano, na LUISS Business School, em Milão, Itália. E logo no primeiro ano, na WU – Vienna University of Economics and Business, na Áustria.

Além deste contacto com outras realidades, existe um Clube de Empresas, com 20 entidades que asseguram visitas de estudo, contactos com CEO sempre tendo como conceitos-chave o know-how, know-people e know-business. O corpo docente inclui professores nacionais e internacionais que dinamizam o módulo de business plan, a partir do qual já se criaram muitos projectos bem-sucedidos, conta o director da CPBS.

Essencial, sublinha o Professor Alberto Castro, é o facto de “o aluno estar no centro das preocupações”. Desenvolve-se um plano de carreira individual, com um acompanhamento que se prolonga após a conclusão dos estudos. “Procuramos garantir acesso a mentores que asseguram a adequada aplicação prática das competências adquiridas”, explica o Professor João Pinto. “Mantemo-nos em contacto para ouvir, aconselhar, recebermos sugestões”, acrescenta o Professor Alberto Castro. Em simultâneo, “queremos que o MBA seja, também, fonte de alegria e bem-estar”, pelo que os estudantes são incentivados a participar em actividades de teambuilding, como vela, padel ou walking mentorship. São, explica João Pinto, director desta escola de negócios, “momentos de desenvolvimento pessoal e de diversão absolutamente críticos para quem compreende que o papel de um gestor não se esgota nas competências técnicas.”

O que esperar deste MBA Executivo de referência nos próximos 20 anos? “Continuará a ser um programa de bandeira para a CPBS e reflectir sempre, no seu programa, os três valores da Escola: Excelência, Enfoque na Pessoa e Experimentação”, garante o Professor João Pinto.