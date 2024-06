Como é triste perdermos a mocidade

No meio de tanta coisa mal explicada, a prudência aconselhava a não mexer no regime de IRS e estudar que efeitos teve desde 2020.

A ideia de que o IRS pode depender da idade apareceu de forma explícita em 2002, num artigo de Michael Kremer, “Should taxes be independent of age?”. A idade tem duas características interessantes, do ponto de vista da teoria da tributação ótima. É uma característica diretamente observável, que os indivíduos não conseguem aumentar ou diminuir, contrariamente ao rendimento, que pode variar, seja pelo que trabalham, seja pelo que declaram. E está relacionada com o rendimento; normalmente, ganhamos mais à medida que envelhecemos. Neste sentido, pode ajudar o sistema tributário a destrinçar os indivíduos com maior e menor capacidade para pagar impostos, o que permite aliviar algumas das distorções que decorrem de sistemas fiscais que dependem apenas do rendimento.