Portugal continua sem defeitos na corrida ao Europeu feminino

Selecção nacional derrotou a Irlanda do Norte, por 4-0, mantém-se 100% vitoriosa e lidera com conforto o Grupo 3 da Liga B.

Três jogos, três triunfos, nove golos marcados, zero sofridos. É este o pecúlio da selecção feminina de futebol no arranque da fase de qualificação para o Euro 2025. Em Leiria, na noite desta sexta-feira, o domínio sobre a Irlanda do Norte foi absoluto e o triunfo, ainda assim amplo, só peca por defeito (4-0).

No Grupo 3 de uma Liga B que servirá também para lançar as bases da próxima edição da Liga das Nações, Portugal entrou em campo (perante 10 mil espectadores) com a autoridade de já ter derrotado a Bósnia (3-0) e Malta (0-2). E com o estatuto de favorito para justificar na prática.

Desde o apito inicial que a selecção comandada por Francisco Neto controlou as operações. Diante de uma Irlanda do Norte que apresentou quase sempre um bloco baixo, com cinco unidades na linha defensiva, Portugal foi mostrando paciência para circular a bola, tentando fugir aos duelos físicos, que eram sempre uma causa perdida.

O golo inaugural só chegaria, porém, de grande penalidade, a castigar falta sobre Lúcia Alves. Carole Costa, especialista na matéria, fez o terceiro golo em três jogos e colocou mais pressão sobre as adversárias, que teriam de arriscar (por pouco que fosse) para evitar o desaire.

O plano de jogo norte-irlandês praticamente não se alterou, porém, nem quando Lúcia Alves fez o 2-0, aos 49’, com um chapéu magistral após uma recepção, também ela, de grande qualidade à entrada da área. Era a confirmação da superioridade portuguesa, que ganhou ainda mais expressão com a entrada de Catarina Amado, aos 77’ — seis minutos depois, desmarcou-se na profundidade e picou a bola com êxito por cima da guarda-redes Jacqueline Burns.

Contas fechadas? Ainda não. Lúcia Alves, no último remate do jogo, já no tempo de compensação, ainda haveria de bisar e dar contornos de goleada a um triunfo que nunca esteve em causa. Portugal lidera o grupo com nove pontos e reedita, na terça-feira, o embate com a Irlanda do Norte. Desta vez, em Lurgan.