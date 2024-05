No futebol europeu, os ricos poderão mandar “às cegas”

Para a temporada futebolística 2024/25, há quem precise de mudar qualquer coisa no seu “plano de jogo” – e os casos principais ficam todos na cidade de Manchester. Com o Girona acima das expectativas, em Espanha, e o Manchester United abaixo delas, em Inglaterra, a próxima temporada de futebol vai ter dois cenários legais de solução complexa, que vai mexer nos regimes de propriedade em clubes como Manchester City, Girona, Manchester United e Nice.

A UEFA proíbe que clubes na mesma prova europeia sejam controlados pela mesma entidade, algo que vai acontecer entre o City e o Girona, na Liga dos Campeões, e o United e o Nice, na Liga Europa. A solução? Mandar às escondidas ou, como sugere a UEFA, mandar "às cegas".

No caso do City Group existe um controlo de 100% do campeão inglês e 47% do clube catalão, que são complementados pelo apoio dos 16% de Pere Guardiola, irmão do treinador do City.

A primeira solução é venderem 17% do Girona, para ficarem nos 30% que a UEFA crê garantirem a independência do clube – no fundo, seria mandarem às escondidas. A segunda hipótese é colocarem os 47% sob a liderança de uma entidade externa supervisionada pela UEFA – no fundo, mandarem "às cegas".

Esta segunda opção parece ser a mais lógica, já que quando o Girona deixar de ser clube de Champions o City Group pode reaver os seus 47% - e um Girona em sobrerrendimento pode perfeitamente voltar “ao seu lugar” em breve.

No caso da INEOS trata-se de controlo quase total do Nice e de 27,7% do United. O problema é parecido, mas com uma diferença importante: o clube mais poderoso é aquele em que a INEOS tem menor participação. Isto significa que enquanto a participação no clube inglês não chegar aos 30% talvez a UEFA feche os olhos, mas, dessa forma, a INEOS não pode aumentar muito mais a participação que tem actualmente.

Para evitar problemas, a solução da INEOS poderá passar por entregar temporariamente o Nice à tal entidade de “confiança cega” supervisionada pela UEFA.

Em qualquer dos casos é esperada a benevolência da UEFA e, em última análise, a aplicação de medidas extremas na organização económica e estatutária que previnam o Girona e o United de caírem na hierarquia europeia.

Porquê? Porque a regra da UEFA estipula que em caso de multipropriedade na mesma competição é o clube com pior posição na sua liga doméstica a cair – ou seja, o terceiro lugar do Girona em Espanha (contra o primeiro do City em Inglaterra) obrigaria os catalães a irem jogar apenas a Liga Europa e o oitavo lugar do United em Inglaterra (contra o quinto do Nice em França) faria os ingleses caírem para a Liga Conferência.

Essa benevolência da UEFA já foi até aplicada noutros casos semelhantes, nomeadamente na propriedade Brighton/Saint-Gilloise, Aston Villa/Vitória de Guimarães e AC Milan/Toulouse, nas quais pequenas alterações nas participações satisfizeram as exigências do organismo europeu. Ou até mesmo no Leipzig/Salzburgo, ainda que com contornos diferentes.

No caso da INEOS há ainda uma atenuante em relação ao City Group, que é a inexistência, até ver, de circulação de jogadores entre os clubes. No caso do City, o Girona já tem um histórico de mais de duas dezenas de transacções de jogadores entre os clubes.

A audácia do City Group chegou ao ponto de ter sido anunciado nesta semana o patrocínio da Etihad Airways ao Girona. Nada nos regulamentos da UEFA pode impedir os clubes de terem o mesmo patrocinador, pelo que City e Girona vão poder competir sob a “mão amiga” da Etihad, que vai colocando dinheiro nos dois clubes.

Quer no City Group quer na INEOS, a crença das entidades é de que a UEFA seja também sensível ao benefício mútuo destas multipropriedades. Crêem não estar a fazer do clube mais pequeno uma “barriga de aluguer”, mas sim criar uma base comum de evolução.

No fundo, o mais pequeno beneficia do dinheiro e talento do grande e o grande consegue usar um patamar intermédio para os seus talentos, além de criar linhas facilitadas de transacção de jogadores, não só a nível negocial, mas também de pagamento das transferências.

A opinião da UEFA é que, independentemente do eventual benefício mútuo, as provas europeias não podem dar-se ao luxo de uma goleada num duelo entre equipas do mesmo grupo suscitar no público dúvidas sobre se existiu facilitismo, porque isso minaria a confiança do mundo na idoneidade das provas que organiza.

A decisão, sem data anunciada, deverá ser conhecida nas próximas semanas.