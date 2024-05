FC Porto admite medidas disciplinares a adjuntos de Sérgio Conceição

O dossier relacionado com a equipa técnica do FC Porto para a próxima época continua a dar que falar. Com a saída de Sérgio Conceição iminente, nas últimas horas sucederam-se declarações de alguns dos seus adjuntos, em defesa do treinador principal e contra o também adjunto Vítor Bruno. Posições a que a direcção do FC Porto poderá responder com medidas disciplinares.

Na sequência das posições assumidas por Diamantino Figueiredo, Dembelé e Eduardo Oliveira, adjuntos de Sérgio Conceição, a diversos órgãos de comunicação social, com ataques de carácter pessoal a Vítor Bruno (dado como candidato ao cargo de técnico principal dos "dragões"), a SAD do FC Porto emitiu esta sexta-feira um comunicado para anunciar a averiguação dos factos, admitindo possíveis medidas do foro disciplinar.

A FC Porto SAD revela que “tendo tomado conhecimento de entrevistas e declarações prestadas por determinados funcionários do clube, integrantes do corpo técnico da sua equipa principal de futebol, publicadas hoje em diversos órgãos de comunicação social”, deu “instruções internas para que se iniciem os procedimentos tendentes a avaliar da relevância disciplinar das mesmas”.

O comunicado explica que “poderão estar em causa, entre outros, a violação dos deveres de urbanidade, respeito e lealdade para com a entidade patronal, mas também para com outros trabalhadores, designadamente em face do teor potencialmente atentatório da dignidade pessoal e profissional de profissionais do grupo, colocando em causa o bom funcionamento da organização”.

Proposta do Qatar?

Em resumo, Vítor Bruno é acusado de “traição” pelos referidos pares da equipa técnica, já que teria sido abordado por André Villas-Boas para assumir o lugar de Sérgio Conceição – que tem contrato até 2028 –, tendo comunicado ao treinador principal que pretendia iniciar uma carreira a solo, referindo a existência de uma proposta do Qatar.

O facto de ter omitido ser candidato ao cargo de técnico principal dos “dragões” provocou indignação entre os restantes elementos da equipa técnica do FC Porto, apesar de só Sérgio Conceição ter renovado o vínculo, ficando pendente a situação dos adjuntos, cujo contrato termina a 30 de Junho.

Em declarações ao jornal O Jogo, Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes, reagiu desta forma quando lhe perguntaram se estava surpreendido com a posição de Vítor Bruno. "Está ele [Conceição] e estou eu. Ainda por cima sabendo que o chefe dele tinha assinado um contrato, vai fazer um acordo com o clube? Primeiro faz um acordo com o clube e só depois é que transmite ao Sérgio que quer seguir sozinho. Estou indignado e já ando no futebol há 50 anos."

Refira-se ainda que este é o terceiro comunicado emitido em menos de dois dias desde a eleição de André Villas-Boas para presidente do Conselho de Administração da SAD portista, seguindo-se à posição assumida relativamente aos incidentes da final do Jamor e ao da “descontinuação dos protocolos celebrados com os Super Dragões” no final de Junho.

O FC Porto assegura que "serão estabelecidos contactos com os futuros órgãos sociais" dos Super Dragões - cujas eleições decorrerão a 15 de Julho - de forma a definir "novos formatos de cooperação institucional".