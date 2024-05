Mirza Lauchand estreia Sunset love, a anunciar o segundo volume de Híbrido

Já integrou grupos como os Gospel Collective ou os Soul Gospel (que o levaria ao palco do Teatro Villaret, em Lisboa, com o musical Oh Happy Days), em concertos e viagens onde ia partilhando palcos como nomes como Bernardo Sasseti, Dengaz, L1NK, Legendary Tiger Man, NBC, Matay e Selma Uamusse. Mas foi em 2021 que o moçambicano Mirza Lauchand lançou um primeiro EP com três canções (Far away, The funk e Dear God) a que deu o título de Híbrido (Vol. 1). Pois esse EP vai ter continuação, em Híbrido (Vol. 2), do qual resolveu apresentar agora uma primeira canção, Sunset love, com música, letra e mistura de 40D.

No texto que companha o lançamento, Mirza Lauchand explica como chegou a Sunset love: “Cantei esta canção ao vivo logo nos meus primeiros concertos ao vivo em 2021. Quis perceber se as pessoas sentiam o mesmo do que eu, de que este beat nos entra no coração com uma ginga própria, cheia de personalidade e que quase nos obriga a dançarmos sozinhos com a mão ao peito. Não me enganei! O público à minha frente reagiu como eu, com uma felicidade nos olhos, com uma leveza no corpo que poucos sons nos despertam ao longo da vida. As certezas estavam escritas – este seria um dos singles do meu próximo EP – Híbrido Vol. 2.”

Mas Sunset love ganhou uma nova roupagem depois disso, afirma: “Ficou ainda mais volumoso e com uma identidade única. Não seria mentira se dissesse que é um dos temas mais improváveis do meu caminho até aqui. Não foi musicado por mim, nem teve a minha caneta na escrita, pela primeira vez. O mestre disto tudo é 40D, um produtor moçambicano que se cruzou na minha vida pelo acaso. Depois o também produtor Tayob J. completou a tela desta bonita canção com um bom gosto fora de série. A escola World Academy tratou de tudo isto como se fosse um filme. Para o vídeo, imaginei o Wilds Gomes como a personificação de um amor próprio que tantas vezes negligenciamos. Acho que fizemos eternidade!”