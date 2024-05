Beatriz Felício estreia mais um tema do seu álbum, a um mês do concerto no CCB

É o terceiro tema a ser divulgado do álbum de estreia da fadista Beatriz Felício. Depois de A canção da Bia, publicada em Setembro de 2023, e Inverno sem lareira, em 24 de Maio, agora é a vez de Poema do amor corrido, com letra e música de Cátia Mazari Oliveira (A Garota Não), produção e arranjos de Ângelo Freire e mistura e masterização de Nelson Canoa.

Beatriz Felício, cujo álbum de estreia vai ser lançado no dia 21 de Junho com chancela do Museu do Fado, passou por certames televisivos como Uma Canção Para Ti (TVI, 2011), The Voice Portugal (RTP, 2015) e o Festival RTP da Canção (em 2018, com um tema da autoria de Jorge Fernando) e desde muito nova que se ligou por paixão ao fado, procurando aprender com os mais velhos nas Casas de Fado de Lisboa. No dia em que é publicado o disco, haverá um concerto de lançamento no Pequeno Auditório Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no ciclo Há Fado no Cais (às 21h), onde Beatriz Felício (voz) será acompanhada por Rui Poço (na guitarra portuguesa), João Domingos (na viola de fado) e André Moreira (no baixo).

O videoclipe de Poema do amor corrido, que agora se revela, foi realizado por Diogo Branco, que, no texto que acompanha o lançamento, o descreve como “uma declaração de amor de uma fadista pelo fado”. Uma declaração de amor “em que nesse encontro da mesma com a sua arte tudo à sua volta diminui, esvanece. Imagina luzes, focos, mas que iluminam o seu sentimento, o seu interior e não o mundo em redor. Nesse espaço íntimo pode viver o seu amor sem receios. Mas por muito que se escureça o mundo à volta e se tente viver num sítio seguro, há sempre luzes externas que contaminam a sua. O amor crescerá sempre quando são dois a querer: A arte e o/a artista. E aí, nem o sol tem luz suficiente para mexer com essa ligação.”