Museu Nacional de Soares dos Reis conquista prémio de museu português do ano

O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, foi distinguido nesta sexta-feira com o Prémio Museu do Ano 2024, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM). O galardão foi anunciado numa cerimónia realizada na Alfândega do Porto pela APOM.

O principal prémio do palmarés com 27 categorias tinha também como finalista o Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque - Museu Municipal de Azambuja, no distrito de Lisboa.

O presidente da APOM, João Neto, indicou à agência Lusa que o júri, composto pelos membros dos órgãos sociais da associação, recebeu este ano cerca de 170 projectos candidatos aos prémios, provenientes de todo o país.

Sobre a justificação da escolha do Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) para Museu do Ano, João Neto disse que esteve relacionada com a nova "reorganização e restruturação" realizada naquele espaço museológico portuense, parcialmente encerrado durante cerca de três anos, e que reabriu com "um projecto inovador e um renovado diálogo com os visitantes".

A partir deste sábado, o museu vai expor a pintura Descida da Cruz (1827), de Domingos Sequeira, na sua exposição de longa duração, que tem já patentes quatro óleos e um conjunto de desenhos do pintor da afirmação do Romantismo português, e serão ainda expostos desenhos preparatórios da obra, pertencentes ao acervo do MNSR.

A pintura, até muito recentemente envolta em polémica, foi adquirida este ano pela Fundação Livraria Lello e faz parte de um grupo de quatro pinturas tardias de Domingos Sequeira, executadas em Roma, onde o artista morreu em 1837.

No sábado, o museu irá realizar uma série de breves visitas orientadas a Descida da Cruz, agendadas para as 10h30, 11h30, 15h e 16h, de entrada gratuita.

O Prémio Museu do Ano é uma das principais distinções atribuídas pela APOM, que distinguem, entre outras áreas, a melhor intervenção e restauro, melhor exposição, parceria, projecto internacional, colecção visitável, coleccionador e investigação.

No ano passado, o prémio Museu do Ano foi para o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes (MIAA), no distrito de Santarém.