Lætitia Sadier, ex-Stereolab em Portugal: “Promover o amor e a unidade é altamente político”

A voz principal dos Stereolab lançou Rooting For Love, o seu quinto álbum a solo, em Fevereiro. Vem agora tocá-lo em Lisboa, à ZDB, e em Braga, ao GNRation, sábado e domingo. Falámos com ela.

Lætitia Sadier, que nasceu em Vincennes​, França, e fez carreira em Londres, Inglaterra, está nisto desde o final dos anos 1980. Fundou, em 1990, a banda avant-pop Stereolab, que juntava o kraut e o pós-rock à pop e à canção francesa, entre outros géneros. Nessa altura, Lætitia co-escrevia as canções com o colega Tim Kane, tocava um teclado Moog e cantava num misto de francês e inglês. Agora, toca também guitarra. Era algo que lhe estava vedado antes. “Nos Stereolab não me deixavam”, confessa, ao telefone com o Ípsilon enquanto viaja para San Sebastián, Espanha.