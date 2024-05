Ana Lua Caiano integra cartaz do festival de música Roskilde, na Dinamarca

A cantora e multi-instrumentista portuguesa Ana Lua Caiano actua em Julho no festival Roskilde, na Dinamarca, que se realiza anualmente desde 1971, e cujo cartaz este ano inclui também Erika de Casier, nascida em Portugal e radicada na Dinamarca.

De acordo com informação disponível no site oficial do festival, Ana Lua Caiano e Erika de Casier actuam no dia 4 de Julho, o mesmo dia de Blondshell, Belle & Sebastian, Khruangbin, Skrilexx e 21 Savage, entre outros.

O festival refere que na música de Ana Lua Caiano "as raízes populares portuguesas encontram nova vida, através de experimentações electrónicas deslumbrantes".

"As suas canções estão enraizadas nas tradições vocais do Portugal rural, onde as histórias do quotidiano são passadas há gerações através de canções e cânones, cujas melodias simples e comoventes ganham nova vida no exuberante e multifacetado universo electrónico de Ana Lua Caiano", lê-se no site do Roskilde.

Ana Lua Caiano editou o álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado, em Março deste ano pela alemã Glitterbeat (leia a crítica do ÍPSILON). O disco sucedeu aos EP Cheguei Tarde a Ontem (2022) e Se Dançar é Só Depois (2023), nos quais Ana Lua Caiano já era autora das letras e composições, cantava, tocava e produzia - no álbum de estreia contou com a colaboração do músico Elly Janoville, e apenas porque não sabe tocar flauta.

Ana Lua Caiano espera que o que cria, usando instrumentos tradicionais como o adufe, o tambor ou o brinquinho da madeira, mas também caixas de ritmos, teclado, sintetizadores ou loop stations, "faça pensar, reflectir sobre alguma coisa".

"Falo muito sobre a realidade e sobre problemas do quotidiano, não de realidades imaginadas. Não é autobiográfico, mas são coisas que me preocupam e que eu ouço, é um bocadinho o espelho de algumas preocupações que vou vendo", disse.

Antes de se apresentar no festival Roskilde, Ana Lua Caiano tem actuações marcadas no festival Primavera Sound Porto, no festival de arte urbana Wool, na Covilhã, e em Vila Real.

Depois, haverá concertos no Porto, no Artimanha Festival de Artes de Vila Pouca de Aguiar, no Festival Ponte de Lima, no Festival Bons Sons, em Tomar, e no Festival Kalorama, em Lisboa.

Em Setembro e Outubro tem actuações marcadas em Lugo e San Sébastian, Espanha, e em Novembro em Tromsø e em Oslo, Noruega.

Em relação a Erika de Casier, que este ano editou um novo álbum, Stills", o festival Roskilde, onde estará a actuar pela segunda vez, refere que a cantora apresenta "r&b [ritmos e blues] e pop electrónica com presença e elegância".

O festival Roskilde acontece entre 29 de Junho e 6 de Julho e o cartaz inclui artistas e bandas como Foo Fighters, Sza, Doja Cat, Jane's Addiction, Jungle, PJ Harvey, Jessie Ware, Kim Gordon, Marina Sena e Romy (dos The XX).