Índia: onda de calor terá causado pelo menos 24 mortos em 24 horas

Uma forte onda de calor nos estados de Bihar e Odisha, no leste da Índia, poderá ter causado a morte de pelo menos 24 pessoas por insolação, afirmaram as autoridades locais. Este fenómeno climático extremo deverá prolongar-se até sábado.

A Índia tem sido fustigada por um Verão extremamente quente e uma parte da capital, Deli, registou esta semana a temperatura mais elevada de sempre no país, com 52,9 graus Celsius, embora este valor possa ser revisto depois de o departamento meteorológico verificar os sensores da estação meteorológica que registou a leitura.

Embora se espere que as temperaturas no noroeste e no centro da Índia desçam nos próximos dias, a onda de calor que prevalece no leste da Índia deverá continuar durante dois dias, disse o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), que declara uma onda de calor quando a temperatura é 4,5 a 6,4 graus Celsius mais elevada do que o normal.

Foto Funcionário hidrata-se num centro de distribuição de material eleitoral antes da sétima (e última) fase das eleições gerais da Índia, esta sexta-feira, Varanasi REUTERS/Priyanshu Singh

Morreram 14 pessoas em Bihar na quinta-feira, afirmaram as autoridades, incluindo dez pessoas que estavam a trabalhar na organização das eleições nacionais em sete fases que estão em curso. Os cidadãos de algumas partes de Bihar votarão neste sábado. As autoridades informaram à Reuters que dez pessoas morreram no hospital do governo da região de Rourkela, em Odisha, na quinta-feira.

O governo de Odisha proibiu actividades ao ar livre para os seus funcionários entre as 11h00 e as 15h00, quando as temperaturas atingem o pico.

Três pessoas morreram por suspeita de insolação no estado de Jharkhand, vizinho de Bihar, informaram os meios de comunicação locais.

Animais em sofrimento

Em Deli, onde as altas temperaturas têm provocado o desmaio ou a doença de aves e macacos selvagens, o jardim zoológico da cidade está a recorrer a piscinas e aspersores para aliviar os seus 1200 ocupantes.

“Mudámos para uma dieta de Verão, que inclui uma dieta mais líquida, bem como todos os frutos e legumes da época que contêm mais água”, disse Sanjeet Kumar, director do jardim zoológico, à agência noticiosa ANI.

Nova Deli, onde se espera que as temperaturas atinjam os 43 graus Celsius na sexta-feira, registou a sua primeira morte relacionada com o calor esta semana e enfrenta uma grave escassez de água.

Milhares de pessoas em toda a Ásia, incluindo no vizinho Paquistão, têm lutado contra o aumento das temperaturas – uma tendência que os cientistas dizem ter sido agravada pelas alterações climáticas provocadas pelos humanos.

A Índia, que está a realizar as suas eleições nacionais no meio do calor, é o terceiro maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, mas estabeleceu o objectivo de neutralidade carbónica até 2070.

Enquanto o calor afecta parte do país, os estados do nordeste de Manipur e Assam foram atingidos por fortes chuvas após o ciclone Remal, com várias áreas inundadas na sexta-feira.

As chuvas de monção também atingiram a costa do estado de Kerala, no extremo sul do país, na quinta-feira, dois dias antes do previsto.