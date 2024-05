Orçamento: a pressão de Marcelo e a irritação de Pedro Nuno

O Presidente da República voltou a alertar esta quarta-feira para a importância de garantir a viabilização do próximo Orçamento do Estado para manter o equilíbrio das contas públicas, apelando ao diálogo entre o Governo e a oposição. Pedro Nuno Santos não gostou do que classificou como "pressões" de Marcelo Rebelo de Sousa, garantindo que o PS não vai ceder.

